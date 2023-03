​Arnau Rovira serà l'alcaldable de Junts per Catalunya a Manlleu

Junts per Catalunya a Manlleu ha presentat ade la formació a la ciutat osonenca. La militància del partit ha ratificat el jove manlleuenc perquè lideri la candidatura presentada aquest dimecres a Can Puget.Actualment, Rovira és regidor de Seguretat Ciutadana i Civisme, i el segon tinent d'alcalde. La candidatura que lidera per a les eleccions municipals del 28 de maig aposta peramb la convicció que, si tenen l'oportunitat de governar, "podrem impulsar Manlleu d'una altra forma". Tot i que encara no ha transcendit la llista sencera de qui l'acompanyarà, sí que se sap que al seu costat hi tindrà de la regidora d'Organització, Persones i Règim Intern, i del regidor d'Indústria, Coneixement i Agenda Manlleu 2023