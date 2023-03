Vic presenta la línia d'ajuts per fomentar la contractació i la reducció de l'atur a la ciutat

Vic Ocupació apropa els seus serveis a la ciutadania

L'Ajuntament de Vic, des de Vic Ocupació , impulsa unai amb l'objectiu deal municipi. Per aquest 2023, el consistori hi destinaràdirigits a empreses que contractin joves menors de 30 anys o persones majors de 45 en situació d'atur o de precarietat laboral., tècnica d'Ocupació de Vic, explica que es tracta de la 9a edició de les subvencions i detalla que per accedir-hi s'ha d'estar, els contractes podem ser dei l'import màxim per empresa és de 10.073 euros, una xifra que equival "a sis mensualitats amb la paga extra i els fons de la seguretat social". Borrell també puntalitza que els contractes "han de ser de dotze mesos" i que. La data de presentació de la sol·licitud i la documentació serà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria o fins a l'1 de juny "sempre que resti dotació pressupostària".La regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Vicsubratlla que amb aquests ajutsi remarca que la voluntat de l'ens és "continuar fent teixit empresarial".Des del 2019, el consistori vigatà ha destinata empreses en diverses línies d'actuació destinades a la contractació de persones, per a la desafectació d'ERTO i per a la regularització de persones en situació administrativa irregular. El resultat, segons Vic Ocupació, és quehan estat subvencionades per l'ens i s'ha ajudat aa aconseguir feina i millorar la seva situació laboral.Del 2 al 7 de maig, el servei de Vic Ocupació instal·laràamb l'objectiu d'apropar-se a la ciutadania i aportar informació sobre l'ens, ofertes de feina, oferir recursos al veïnatge per buscar feina i a les empreses per trobar treballadors, en definitiva, les persones interessades rebran assessorament directe d'orientadors laborals i prospectors empresarials de l'equip de Vic Ocupació., conclou la regidora Anna Alemany.