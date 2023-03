El termini per participar en el sorteig es tancarà el dilluns 13 de març a les 12 de la nit.

El pròxim dissabte 18 de març a les set de la tarda l'serà l'escenari de l'espectacle Nua Radiografia, un monòleg que narra la història d'haver de tornar a casa després d’anys de viure fora i trobar-te amb els fantasmes dels quals vas fugir, o podríem dir monstre, quan es tracta d’. Narra com aquest trastorn va impregnant cada cèl·lula del cos i es converteix en una veu que et posseeix. De com la societat imposa uns cossos i uns judicis que fan que visquem en una constant restricció, inclús quan parla de la "bellesa real". De com la suma de vivències ens va estrenyent més i més la cotilla fins a ofegar-nos. I de com d'això també se'n surt.i l' Auditori Teatre de Calldetenes sortegen dues entrades dobles (per a dues persones), valorades en 60 euros.L'endemà, dimarts 14 de març es comunicaran els guanyadors, a través del perfil de Twitter d'

Més informació i compra d'entrades