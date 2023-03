Vic es tenyeix de lila pel 8‑M

FOTOS Manfestació del 8-M a Vic Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Previous Next

La culminació dels actes deha estat la manifestació convocada pel comitè de vaga Osona-Lluçanès. La protesta, que s'ha desenvolupat en un ambient festiu i reivindicatiu, ha arrencat a les set de la tarda de l'estació de tren de Vic aplegant al seu pas centenars de persones.Una marxa encapçalada perque ha recorregut els carrers del centre de la ciutat, i a on es llegien pancartes com "El futur serà feminista", "Avui cridem fort però lluitem tot l'any" o "No som princeses".Les manifestants han fet l'última parada a la plaça del Carbó, a on s'ha fet lai s'han cridat proclames feministes com "Patriarcat i capital aliança criminal", "Contra el patriarcat acció directa" o "Sobren porcs i falten pageses".Els actes reivindicatius delhan començat aquest dimecres al matí amb un esmorzar de dones, la performance feminista a la plaça Major de la ciutat, una paellada popular, tallers i concerts.