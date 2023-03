​Vic donarà 50.000 euros per a la celebració del mil·lenari de l'Abadia de Montserrat

proposada per l'equip de govern en el ple de març. Es tracta d'un paquet que suposarà una injecció dea diferents àreesque van quedar fora del pressupost. Els vots en contra d'ERC, Capgirem Vic i la regidora no adscrita Carme Tena no han sigut suficients per tombar el dictamen, aprovat amb els vots dels regidors d'Anna Erra (Junts), qui compta amb majoria al consistori vigatà., regidora de Benestar i Família, Economia i Serveis Generals, desgranava punt per punt a on es destinarà el superàvit i, un document del qual se'n van retirar algunes partides "amb previsió que no les hauríem d'utilitzar", i amb el compromís de "descongelar-les" amb els romanents.De les diferents previsions d'inversió, una destaca per sobre de les altres:Cap de les formacions polítiques que configuren l'oposició al consistori vigatà dona el vistiplau a destinar-hi aquests diners perquè, apuntava el regidor d'ERC Josep Lluís Garcia.Per la seva banda,: "Per l'aprovació del pressupost es van fer reunions, però per aquesta ampliació de crèdit s'ha tirat pel dret sense tenir en compte l'opinió dels partits de l'oposició". "La cirereta del pastís són els 50.000 euros per l'Abadia de Montserrat" afegia Cumeras per explicar que aquesta inversió no tindrà retorn a la ciutat. En la mateixa línia es manifestava la regidora no adscritava haver d'intervenir per destensar la situació, i explicava que tiren endavant la contribució amb la voluntat que els vigatans i vigatanes