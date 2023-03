El 8‑M arrenca a Osona denunciant l'escalada de feminicidis: «No són mortes, són assassinades»

Al crit deun centenar de dones irrompien, aquest dimarts al matí, a la plaça Major de Vic per. A través d'una performance, i després d'un minut de silenci, els diferents col·lectius organitzadors de la protesta han volgut "donar veu" a les, des de principi d'any, per violència masclista.La coordinadora feministaha llegit un manifest per denunciar "la desigualtat, invisibilitat, l'opressió, els rols de gènere, la misogínia i la pedagogia de la crueltat" a què estan sotmeses les dones, a més de remarcar queEncapçalades per una pancarta on es podia llegir, entre les manifestants també hi havia, les quals han fet sentir la seva proclama -en anglès, àrab i català- reivindicant "la igualtat i l'equitat entre homes i dones" i reclamant "donar valor a les cures" a més de demanar "que siguin assumides per a tota la societat i que no recaiguin, només, sobre les dones".El comitè de vaga 8-M Osona i Lluçanès ha organitzat una paellada popular, i diversos tallers i concerts, un seguit d'activitats que escalfaran motors per la manifestació final, que arrencarà de l'estació de tren de la capital d'Osona a les 7 de la tarda.