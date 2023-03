«L'escola es cuina al barri», un projecte que promou el comerç de proximitat del sud de Vic

Comença la, una iniciativa de La Comunalitat de Vic i l' ACVIC Centre d'Arts Contemporànies , juntament amb la col·laboració del Casal Claret, una proposta que té per objectiuDurant el primer trimestre de l'any, uns, han treballat propostes d'intervenció artística a diferents aparadors d'establiments d'alimentació dels barris del sud de la ciutat, uns dissenys basats en un ingredient de cada establiment necessari per a l'elaboració de dos plats tradicionals de la: la harira i les torrades de Santa Teresa.A partir d'aquest dijous 9 de març començarà la segona fase del projecte, en la qual pot participar tota la ciutadania. A través d'una ruta-gimcana, es tracta de recórrer elsparticipants en l'activitat per aconseguir els ingredients necessaris per a fer els dos plats. Cada botiga segellarà als participants una butlleta, i un cop completa, a més d'obtenir tots els ingredients per a cuinar els dos plats, es rebrà un obsequi., de la Comunalitat de Vic, explica que el projecte busca donar visibilitat, a més de "reforçar el sentit de pertinença al barri, trencant barreres culturals a través de la cuina".