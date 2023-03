​Vic invertirà 2 milions d'euros per «renaturalitzar» el tram urbà dels rius Mèder i Gurri

Un projecte "exemplar" escollit per l'Estat

Anar més enllà de l'Anella Verda

L'Ajuntament de Vic ha iniciat un projecte per. Les actuacions, que es faran al llarg de 3 quilòmetres i es portaran a terme durant els pròxims 3 anys, tindràn una inversió de més de, dels quals, i compta com a soci el Centre d'Estudi dels Rius Mediterranis adscrit a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). La iniciativa, una de les 37 propostes que l'Estat ha escollit per destinar-hi fons europeus, inclou la, lai altres accions perd'aquests espais fluvials, així com reduir el, ha afirmat el regidor de Medi Ambient de Vic, Albert Castells, durant la presentació d'aquest dimarts. El projecte, batejat com a Riberes de Vic, preveu actuacions al tram del riu Mèder comprès entre el pont de l'N-152a i la seva desembocadura al riu Gurri. En aquest altre riu també es preveu una actuació fins a uns 150 metres aigües amunt en direcció al Mèder.Si bé aquest gener han començat a redactar el pla estratègic on es detallaran les actuacions, ja n'han avançat algunes com minimitzar o retirar els petits murs que es van construir els anys 90 de més de 50 cm d'alt que limiten el curs natural de l'aigua. En aquesta línia,, ha posat una altra actuació "exemplar": la construcció d'una rampa per peixos a la resclosa de sota del pont romànic de les Adoberies.. També es farà una actuació a l'antiga resclosa del Gurri que s'haurà d'enderrocar per problemes de connectivitat i moviment de peixos i fauna.Millorar la resiliència de la ciutat en aquest punt davant temporals com el Glòria és un altre dels objectius estratègics. "El canvi climàtic porta sequera extrema com l'actual i també cops de riu cada cop més intensos i ens hem de preparar tenint els rius més a punt pel que pugui passar", afirma Ordeix. És per això que les accions d'aquest projecte també busquen. També hi haurà un apartat de, sobretot en l'àmbit dels usos de l'espai fluvial.Aquest projecte és un dels 37 que ha seleccionat l'Estat per destinar-hi fons Next Generation. La representant de la Fundació Biodiversitat d'àmbit estatal , ha explicat que s'ha valorat sobretot la seva capacitat "transformadora" i el seu caràcter "exemplar" per haver implicat experts i tècnics durant tot el procés.El riu Mèder, al seu pas pel nucli urbà de Vic, entre l'antic molí d'en Saborit i el pont de l'avinguda dels Països Catalans, era(antiga fàbrica de Genís Antel). Això ha reduït el llit del riu, quedant notablement encaixonat i ha modificat les riberes, que actualment tenen un pendent molt pronunciat i estan pràcticament despoblades de vegetació de ribera autòctona.La ciutat ha fet importants canvis per millorar la qualitat ambiental, com ara la inauguració de la depuradora els anys 90 -fins llavors les aigües residuals s'abocaven directament als rius- o la construcció de l'anomenada Anella Verda de Vic. En ple segle XXI, però,, segons el regidor de Medi Ambient Albert Castells, que permetés millorar els entorns fluvials en aquest punt. De fet, el consistori treballarà per buscar més recursos per continuar avançant en aquesta línia en els pròxims anys.