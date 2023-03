​Detenen un home a Seva per portar al cotxe 22 quilos de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys com a presumpte autor d'un. Els fets van passar el 3 de març a la una del migdia en un control de prevenció de robatoris a l'interior d'habitatges a la població osonenca.Durant l'operatiu, els agents van observar com un turisme, amb un únic ocupant, s'apropava al punt de control molt a poc a poc i manifestava un cert nerviosisme. En el moment d'abaixar la finestra per atendre l'agent, de l'interior del cotxe va sortirEls mossos van escorcollar el vehicle i van trobar-hiEls agents van detenir l'home, que va passar el dia 4 a disposició judicial.