​Com serà el 8‑M a Osona? Activitats i accions

Manifestació del 8M a Vic

Acte institucional a Vic

El 8M de Fem Dona Empresa Osona

Agenda feminista Osona-Lluçanès

Osona se suma un any més a la, Dia Internacional de les Dones. Al llarg de tota la setmana, els municipis de la comarca han organitzat propostes i accions de reivindicació per tal de contribuir enha preparat un recull d'algunes de les activitats que es duran a terme al llarg d'aquests dies a la comarca.Els col·lectius feministes d'Osona i el Lluçanès s'uneixen un any més a, organitzant activitats i accions al llarg de tota la jornada. La primera proposta pel 8 de març és un esmorzar de germanor al Parc Balmes de la capital d'Osona, a dos quarts de deu del matí. Una hora més tard, a partir de dos quarts d'onze, la columna feminista iniciarà una cercavila per la ciutat de Vic amb arribada a la plaça Major, a on hi ha programada una performance, que anirà seguida d'un taller de pancartes, un mural col·laboratiu i d'una paellada popular al Parc de Jaume Portell.A les quatre de la tarda, el col·lectiu ha organitzat un taller de Txi Kung i concerts. El plat fort de la jornada serà, una acció ja consolidada a l'agenda feminista del 8-M a Vic i que enguany porta per lema "Un dia no podrem més i juntes ho podrem tot". Iniciarà a les set de la tarda des de l'estació de tren i comptarà ambLes representants de l'llegiran ela la capital d'Osona. Serà a la una del migdia a la plaça Major: amb la regidora d'Igualtatal capdavant, el consistori vigatà vol visibilitat les desigualtats que continuen patint les dones a la nostra societat. Des de l'Ajuntament i en col·laboració amb l'Oficina Tècnica d'Igualtat de Gènere i LGTBI d'Osona, s'ha organitzat un mes de març farcit d'actes i activitats al voltant del Dia Internacional de les Dones La Cambra territorial d'Osona, Creacció i el Consell Empresarial d'Osona, juntament amb entitats locals de la comarca, organitzen la tercera edició de les jornades FEM Dona Empresa Osona (FEM DEO) amb l'objectiu d'abordarPel dimecres 8 de març hi ha programades diferents propostes: a les vuit del matí s'iniciarà la jornada amb, on dones de diferents sectors empresarials de la comarca parlaran en clau femenina. A la una del migdia es presentarà la infografia amb dades d'Osona i Catalunya que situa la dona a l'entorn laboral.El divendres 10 de març continuaran les jornades amb la presència de, una tertúlia sobre la feminització de la societat moderada per Montse Ayats, i es farà entrega delal lideratge empresarial femení d'una dona osonenca.Al llarg de tota la setmana, Osona i el Lluçanès es tenyeixen de lila, i s'han organitzat infinitat d'activitats. A, la lectura del manifest pel Dia Internacional de la Dona tindrà lloc la tarda del dimarts 7 de març, i s'acompanyarà de l'espectacle de dansa Vulner(h)abilidades i de la penjada de garlandes a la plaça Fra Bernadí. A més, Can Puget acollirà fins al 26 de març Dones artistes que s'expressen a través de l'art, una exposició per incentivar i reivindicar el talent femení local.proposa una caminada, un concurs d'Instagram, un homenatge a dones, un concert de música o un espectacle teatral per commemorar la data. A, del 6 al 10 de març, es pot visitar el Racó de llibres escrits i/o protagonitzats per dones, a la Biblioteca el Drac, i es pot participar en la lectura del manifest pel Dia Internacional de les Dones el mateix dimecres 8 de març a la Sala polivalent de La Pista.Des detambé es presenta una agenda d’activitats que completa durant tot el mes de març. Entre d’altres, en destaca l’exposició Ser Dona, una mostra d’art de l’alumnat de l’institut del municipi, o l’espectacle de dansa i teatre Sabates Vermelles, el dissabte 11 de març.Amb veu de dona, teixim textos mentre teixim amb les mans, és la proposta pel 8-M a, que anirà acompanyada d'altres activitats com la Tarda de jocs de taula coeducatius el divendres 10 o l'exposició Aturem el masclisme, que es pot visitar a l'exterior de la Caseta del mestre.El diumenge 12 de març,presenta la 13a Passejada de les dones amb l'objectiu de passar una bona estona amb companyes de municipi i intercanviar experiències i interessos.se sumen a la commemoració i projecten la caminada El camí de les dones, en el marc del projecte Les treballadores del tèxtil a Taradell: serà el dissabte 11 de març a les nou del matí., del 8 al 15 de març, la Biblioteca del barri de Montserrat presenta una selecció literària i cinematogràfica amb dones com a protagonistes. Per la seva banda,programa diferents activitats culturals: el dimarts 7 de març s'inaugura al municipi l'exposició Dones trencant barreres, una mostra cedida per la Diputació de Barcelona i que es podrà visitar a Can Costa Centre Cultural fins al 19 de març.Durant tot el mes de març,acollirà el recull de llibres Dones que van obrir camí, sobre figures femenines que han contribuït a transformar la societat. El mateix municipi, entre altres activitats, programa pel 8 de març Temps de contes a l'Espai Muriel Casals i la conferència Els espais femenins de llibertat a càrrec de Glòria Sabaté, doctora en filologia i professora de la Universitat de Barcelona el dijous 9 de març.projecta el taller Les dones del Montseny aprenem juntes fins al mes de juny, i l'Associació de Dones del municipi fa una aposta gastronomia amb el Sopar de dones a la Masia del Montseny, el divendres 10 de març, en el qual s'acomiadarà l'actual junta del col·lectiu i es plantejarà el relleu i la continuïtat de l'entitat.presenta el Taller de cura i connexió per a dones, el dijous 9 de març, una activitat dirigida a dones de totes les edats per retornar a la cura, entesa com a benestar físic, emocional i mental.reivindicarà el paper de la dona a la societat amb una batucada amb ritmes caribenys.programa la caminada Dones en marxa, el diumenge 12 de març, oberta a dones, nenes i àvies cis i trans.Elcompleta unarelacionades amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona repleta d'actes, activitats i accions. D'entre totes, destaca la proposta unitària de presentació del poemari Rara i normal, de la periodista deGeni de Vilar, que estarà acompanyada per la pianista Maria Barceló.