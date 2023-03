«Pacifiction» d'Albert Serra o Clara Peya en concert, entre les propostes de la programació de l'Espai ETC de Vic

L', l'equipament cultural públic de Vic que té per objectiu ser un espai de creació i producció, té. Es tracta d'un seguit de propostes coordinades des del consistori vigatà i amb el suport d'entitats com el Cineclub, el Festival Protesta, la Jazz Cava, La Clota, l'AVV del Remei, el Casal de la gent gran Mossèn Guiteras i el Casal de la gent gran La Rambla.El programa d'activitats de l'ETC de Vic tindrà, encara que serà "viva" i compartida amb les institucions i entitats de la ciutat. Una programació que es divideix en, l'audiovisual, el musical i el teatral, i que es vertebra a través de propostes de proximitat, de nous talents, d'accessibilitat als nous continguts i a les temàtiques d'actualitat.Per als pròxims mesos, en destaquen les sessions del Cineclub , cada dimarts a les vuit del vespre, que aquest març portarà, per exemple, la projecció de l'aclamada Pacifiction d'Albert Serra. Pel que fa a les propostes musicals, una combinació dede la mà del col·lectiu La Clota i deamb la col·laboració amb la Jazz Cava , en destaquen l'actuació de Marala, el pròxim divendres 17 de març o el concert en directe de Clara Peya el 28 d'abril. I en l'àmbit teatral, crida l'atenció l'espectacle Meta, el 18 de març, que reflexiona al voltant de la immigració al Mediterrani des d'un punt de vista testimonial.