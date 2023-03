Endesa transforma la xarxa elèctrica de Vic

Endesa confecciona la xarxa elèctrica de Vic per areforçant el subministrament i deixant preparades les infraestructures de la capital d'Osona per a. Al llarg del 2022, la companyia ha invertit a Vicper incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric i millorar l'ede la ciutat.Ela Vic té el propòsit dea través de la construcció, renovació i el manteniment de les infraestructures elèctriques de mitjana tensió, un seguit d'accions dirigides a la transformació i creixement de la ciutat.En aquesta línia, s'han reformat 5 línies que beneficien al, el, el de, dei del: s'ha substituït el cablejat per un de nova tecnologia, amb més secció i amb més capacitat. Aquesta actuació respon al reforç de les instal·lacions de cara a l'augment de l'ús d'electricitat produïda a partir d'energies renovables.D'altra banda, la companyia també ha telecomandatrepartits per tot el municipi, una actuació que forma part del Gran Pla de Qualitat de la Companyia i que permet millorar la xarxa a través de la seva, a més de reduir en un 20% el temps d'interrupció del servei si hi ha incidències.La capital d'Osona ja compta amb, i d'aquesta manera, des del Centre de Control d'Endesa a Barcelona es poden accionar a distància els dispositius de les instal·lacions en cas d'incidències estalviant així temps en la localització d'avaries a la xarxa i la disminució dels temps d'interrupció del subministrament elèctric.