​Manlleu tindrà un nou Institut Escola

Millora de l’eficiència energètica a dos centres de Torelló

El conseller d’Educació,L’Ajuntament de la ciutat liderarà una reordenació de la realitat escolar, que tindrà lloc al llarg de diferents cursos i es farà seguint criteris. Així ho ha explicat, titular d’Educació i batlle de Manlleu, a les direccions dels centres educatius.El solar on està ubicat actualment l’, amb dues línies i que ocupa mòduls prefabricats, s’hi construirà un nou Institut Escola. D’altra banda, l’edifici que acull a l’per ubicar-hi part de la seva oferta d’educació post obligatòria.El conseller d’Educació també ha visitat aquest divendres el municipi de Torelló, a on s’ha reunit amb l’alcaldia i les direccions de l’i l’, a on s’han invertitdel fons RECAT en la millora de l’eficiència i el confort tèrmic de les seves instal·lacions.