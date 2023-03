El fotògraf barcelonítot posant el focus en els espais d'oci a tocar de les platges. L'artista, que treballa fora dels circuits habituals del fotoperiodisme, presenta Perfect Day, on a través d'una quarantena de fotografies, recull una mirada crítica sense la presència del mar i allunyada dels paisatges i platges idíl·liques.La proposta, que es va publicar com a llibre en plena pandèmia,Després de Vic, es podrà veure a altres espais i centres d'arts visuals d'arreu del territori dins del programa d'exposicions itinerants d'arts visuals del Departament de Cultura.Segons l'artista,, que es mou entre la tragèdia i la comèdia. Perfect Day està produïda per la Fundació Foto Colectania i impulsada pel Departament de Cultura. Es podrà veure fins al 29 d'abril a l' ACVIC Centre d'Arts Contemporànies de Vic