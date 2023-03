SORTEIG de dues entrades dobles per a l'espectacle «ELLES» a Calldetenes

El termini per participar en el sorteig es tancarà el dilluns 6 de març a les 12 de la nit.

El pròxim dissabte 11 de març a les set de la tarda l'serà l'escenari del show d'humorístic ELLES, de La Melancòmica , un espectacle d'humor crític i feminista recomenat per a majors de 16 anys.ELLES dona resposta a preguntes com "Perquè triguen tant les dones quan van al bany?","De què parlen les dones quan estan soles?", "Què passa després del 'i van ser feliços i van menjar anissos'?" o "Com podem saber si és consentit o sense sentit?". Es tracta d'que repassa clixés de gènere exposant tots aquells temes dels quals ningú parla. Una obra que no entén de sexes que "tant per elles com per a ells".i l' Auditori Teatre de Calldetenes sortegen dues entrades dobles (per a dues persones), valorades en 60 euros.L'endemà, dimarts 7 de març es comunicaran els guanyadors, a través del perfil de Twitter d'

Més informació i compra d'entrades