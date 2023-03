Vic presenta el projecte «Sumem Patrimoni» per reivindicar i difondre el patrimoni anònim de la ciutat

L'Ajuntament de Vic ha presentat aquest dimarts el projecte Sumem Patrimoni,en un moment de canvi de paradigma de la construcció.Anna Erra, alcaldessa de Vic, explica que el projecte reivindica "el model de ciutat que volem", i afegeix que la iniciativa pretén, a més de ser una aposta per conservar "la memòria col·lectiva de Vic, cuidar els espais, mantenir la història i la singularitat de la ciutat". L'alcaldessa ha subratllat que el projecte és: "Rehabilitar és una manera de no generar tant impacte ambiental, i de cuidar la petjada ecològica dels nostres edificis".Per la seva banda, la regidora d'Urbanismeafegeix que es tracta d'un projecte "ambiciós" que pretén, arquitecta municipal de Vic, que afegeix que les construccions que hi trobem "donen informació sobre els materials i les tècniques vinculades al territori utilitzades al llarg dels anys".El projecte Sumem Patrimoni va dirigit a tothom qui viu, treball i construeix a Vic, a les persones interessades en la història i el patrimoni de la ciutat, i sobretot, als propietaris d'aquest patrimoni anònim del centre històric. Una iniciativa que contempla: la divulgativa i la tècnica, i juntament amb la col·laboració de la, es definiran temes a tractar cada trimestre que es desenvoluparan en forma d'articles, jocs, rutes, accions puntuals que ajudaran a entendre l'arquitectura tradicional, continguts quedaran recollits a la pàgina web i a les xarxes socials del projecte.