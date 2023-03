La Diputació de Barcelona rehabilitarà 24 edificis patrimonials d'Osona

24 intervencions a Osona

Restauració de la portalada de l'església parroquial de Sant Boi de Lluçanès (176.000,00 euros)

Consolidació de l'edifici de la rectoria de Muntanyola (200.000 euros)

Rehabilitació del Balneari Ullastres de Tona (190.000 euros)

Conservació i restauració dels espais i objectes de la Casa del Metge de Borgonyà (27.500 euros)

Remodelació del cementiri de la Torre d'Oristà (130.000 euros)

Illa sociosanitària de Can Manyosa a Seva (100.000 euros)

Rehabilitació Palau dels Comtes de Centelles (200.000 euros)

Millores Cal Andreuet de Prats de Lluçanès (135.000 euros)

Reforma de l'església de Sant Miquel de Balenyà i edificacions annexes (188.355,36 euros)

Restauració de les façanes i llanterna de Can Dachs de Folgueroles (200.000 euros)

Actuacions al camí de pujada i accés al castell de Rupit i recerca arqueològica (200.000 euros)

Rehabilitació de l'edifici de l'Arca de Noè per als serveis de biblioteca i consultori a Sant Julià de Vilatorta (200.000 euros)

Excavació, consolidació i museïtzació física i virtual d'un nou edifici romà-republicà de Puig Ciuta a Oristà (45.000 euros)

Consolidació, restauració i posada en valor castell de Santa Maria de Besora (154.450,90 euros)

Reforma del campanar de l'església de Sant Martí Sescorts a l'Esquirol (191.966 euros)

Consolidació i adequació del jaciment el Camp de les Lloses a Tona (10.000 euros)

Rehabilitació de Cal Bernat a Prats de Lluçanès (65.000 euros)

Intervenció arqueològica conjunt monumental castell de Santa Maria de Besora: restes castell (45.000 euros)

Recuperació i posada en valor del Castell d'Orís: Camí d'accés, capella i celler (198.500 euros)

Memòria valorada per la recuperació, consolidació i adequació a la visita de les restes del castell del Brull (199.938,59 euros)

Obres de remodelació i ampliació de l'edifici de La Pista de Balenyà (200.000 euros)

Adequació de la planta segona i tercera de la Casa Forta del Despujol a Masies de Voltregà (200.000 euros)

Consolidació i restauració urgent d'un nou tram de muralla del jaciment arqueològic de l'Esquerda a Roda de Ter (45.000 euros)

Rehabilitació del centre obrer recreatiu de Montesquiu com equipament cultural (200.000 euros)

La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest febrer l'ampliació del programa de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics i patrimonials. El programa, fent que els ajuts s'elevin als 25 milions d'euros.La majoria d'aquestes actuacions es faran en edificis singulars d'altde municipis de territoris com, Alt Penedès, el Berguedà o l'Anoia, i prop de la meitat incidiran en castells, palaus, elements defensius, monestirs, esglésies, ponts o aqüeductes.Els 25 milions d'euros pressupostats per la Diputació de Barcelona en el programa suposaran, ja que. Un terç de les intervencions també recau en el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (SPAL).Aquest pressupost es reparteix entre les actuacions ja fetes el 2022 amb 755.000 euros i les d'aquest 2023, amb 10.565.134 euros. També amb les del 2024, amb un total de 13.800.778 euros. Aquest augment, segons ha detallat aquest matí en roda de premsa, permet incrementar els ajuts ja concedits i concedir-ne de nous, "si no sortissin aquests programes, el neguit dels ajuntaments no el despertaríem", ha dit.De les, 29 van ser excloses prèviament perquè no eren propietat municipal. De les incloses en el programa,, s'hi troben territoris com, l'Alt Penedès i el Berguedà, amb 23 cadascuna, el Vallès Oriental amb 21, l'Anoia amb 18, el Baix Llobregat amb 16 o el Maresme amb 12, entre altres.Aquestes intervencions, segons han explicat, permetran l. En el cas dels jaciments arqueològics, aquestes millores fomentaran la recerca històrica i la posada en valor del territori.D'entre les 180 peticions acceptades per la Diputació de Barcelona. Són les següents: