📊 Presentació de les esmenes als Pressupostos de la Generalitat 2023.



📍 Resum de les principals esmenes de @JuntsXCat a les Comarques Centrals a Vic👇🏻 pic.twitter.com/iWDa2SQ761 — Junts per Catalunya Parlament (@JuntsxCatParl) February 28, 2023

33 esmenes registrades a la Catalunya Central

🎥 @Anna_Erra: "Als pressupostos els falta ambició i visió territorial. Els alcaldes volem oportunitats per a tothom, possibilitat de vida per a tothom, que els joves es quedin. Perquè passi, cal aposta i inversió per part del Govern, i a la Catalunya Central encara ens falta". pic.twitter.com/HWue2AEgjp — Junts per Catalunya Parlament (@JuntsxCatParl) February 28, 2023

ha visitat aquest dimarts la ciutat de Vic per presentar, junt amb l'alcaldessa i diputada Anna Erra i representants municipals de la Catalunya Central, les esmenes registrades per la formació política als pressupostos de la Generalitat 2023 . Es tracta de, de les qualsBatet ha remarcat que les esmenes, i ha detallat que s'ha treballat conjuntament "amb el territori, els seus representants municipals, amb les sectorials del país, amb les entitats socials, econòmiques i culturals que ens han fet arribar propostes per tal de millorar els pressupostos que ha presentat el tripartit autonòmic".Des de Junts apunten que, i en aquesta línia, Batet ha remarcat que "no serveixen per afrontar els principals reptes de país, com el desenvolupament econòmic, l'equilibri territorial o per avançar per la independència". Uns pressupostos que el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha definit com a "un fre al desenvolupament econòmic del país, que no pensen en la 'Catalunya sencera' i que prioritzen l'àmbit metropolità".En referència a les comarques centrals de Catalunya, Albert Batet ha explicat que volen millorar-ne les propostes amb 33 esmenes per aquest territori, apuntant que l'objectiu de Junts és potenciar "projectes de futur per a totes les comarques" perquè "Catalunya avança si els seus pobles i les seves comarques tenen projecte"., i ha criticat la decisió d'Esquerra anunciada aquest dilluns de no negociar les esmenes presentades per Junts Albert Batet ha desgranat les 840 esmenesregistrades per Junts per Catalunya als Pressupostos 2023 en cinc eixos "de projecte de país": el desenvolupament econòmic; drets i cohesió social; el català com a llengua, cultura i mitjans de comunicació; la cohesió territorial; i la demanda de més sobirania nacional. D'aquestes,, un territori format per les comarques d'Osona, el Berguedà, el Bages i el Moianès i el Solsonès.L'alcaldessa de Vic i diputada al Parlament,, ha estat l'encarregada de presentar les propostes de millora de la formació política en aquest àmbit territorial, defensant que Junts "té clar que som partit de govern, partit de municipis". Erra ha remarcat queEn matèria deJunts presenta esmenes pel desplegament de l'atenció social i sanitària integrada a Vic amb l'inici d'una prova pilot, proposen una inversió de 2,7 milions d'euros per l'execució de les instal·lacions de l'Hospital de la Santa Creu de Vic, demanen la construcció del CAP de Balenyà, la modernització del CAP del Moianès i la millora del Centre Sanitari del Solsonès, i la construcció d'habitatge social a Berga.En, Erra ha explicat que "Vic i Osona són motor econòmic" del territori central i reclama més inversió en la millora de la urbanització del polígon del Graell de Vic i la incorporació del Mercat Municipal de Berga dins de l'Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU):, afirma l'alcaldessa de Vic.En matèria de, Junts demana 50 milions d'euros en ajuts pels ens locals per fer front a l'increment dels costos energètics, la construcció de la depuradora de Sora i la implementació d'una planta de valorització de residus a Berga.En, la formació aprova la construcció de noves comissaries de Mossos d'Esquadra a Manlleu i al Moianès, la millora de l'enllumenat al polígon industrial de Cussoms-Sora i la construcció del Palau de Justícia a Vic "una de les grans reivindicacions de la ciutat, que afecta directament al sistema judicial", detalla Erra.En, Junts presenta esmenes per a la millora de la connectivitat a la C-59 i l'N-141 amb les zones d'activitats econòmiques de Moià, aposta per la transformació de la C-16 en un 2+1 entre Berga i Bagà, demana destinar 50 milions d'euros a l'increment de la capacitat i desdoblament de la C-55 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, i finalment, la millora del sistema de bonificacions de la C-16. En aquest sentit, Erra creu que "s'ha d'apostar més en temes de mobilitat" i afegeix que a les comarques centralsEn, des de Junts demanen la construcció d'una biblioteca amb espais de co-treball a Berga, la construcció d'una nova escola a Sant Quirze de Besora i de l'Institut del Ter de Manlleu. En equipaments, la formació demana 2 milions d'euros per ampliar el pavelló Nou Congost de Manresa, i proposa millores amb la construcció d'un nou pavelló municipal a Sant Hipòlit de Voltregà, a més de la instal·lació de gespa artificial al camp esportiu de Berga.En l'àmbit de la, Junts demana 15 milions d'euros pel pla pilot per la millora i arranjament de la xarxa de carreteres locals i camins, 15 milions d'euros pel desplegament de la fibra òptica al territori, 25 milions d'euros en ajuts al món local per a la regularització d'urbanitzacions. En aquest últim punt, Erra ha reivindicat la consolidació dels serveis territorials del Govern a VicLa diputada i alcaldessa de Vic ha remarcat queamb aquests pressupostos "tot i que en voldríem molt més i això no vol dir que no continuarem reivindicant-nos".