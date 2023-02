​L'alcalde de Vilanova de Sau creu que el buidatge del pantà pot «generar problemes» al municipi

Reprenen la vigilància per evitar l'aglomeració de gent

Explica que va assabentar-se'n pels mitjans de comunicació. En declaracions a l'diu que el buidatge "pot generar problemes", ja que una quinzena de famílies i alguns negocis i explotacions agrícoles i ramaderes fan servir l'aigua de l'embassament. "Si finalment la poca aigua que queda no és potable haurem de contractar cisternes i això serà un cost afegit", lamenta. De fet, l'Ajuntament ja va haver de contractar l'estiu passat camions cisterna perquè la riera Major -que subministra a la major part del poble- no tenia cabal suficient per alimentar el dipòsit municipal.El municipi de Vilanova de Sau s'abasteix, principalment, de l'aigua de la riera Major. Tot i això, una quinzena de cases disseminades, i també algunes explotacions agrícoles i ramaderes i el Club Nàutic agafen l'aigua directament del pantà de Sau. La decisió del Govern d'accelerar el buidatge de l'embassament, segons denuncia el batlle. "No sabem si quedarà prou aigua per abastir aquesta part del poble o si la que quedi serà potable i apta pel consum humà", relata.En aquella ocasió, però, no va ser per culpa del pantà sinó per la poca aigua que baixava per la riera Major. No hi havia el cabal suficient per alimentar el dipòsit municipal i, per això, es va haver de contractar camions cisterna que portaven aigua potabilitzada des del pantà. Aquesta situació va suposar un cost de 5.000 euros per les arques municipals.Al municipi ja tenen un projecte en marxa per evitar que es repeteixin situacions com aquestes en futurs episodis de sequera, iAquesta obra costaria 700.000 euros i l'alcalde espera que es pugui licitar aquest 2023.La situació de sequera ha provocat que molta gent decideixi visitar l'antic poble de, que ja fa temps que ha quedat totalment al descobert. La decisió ara d'accelerar el buidatge del pantà fa preveure a l'Ajuntament de Vilanova de Sau que aquest cap de setmana molta gent decideixi visitar la zona. Per això, han decidituna regulació que es feia només per Setmana Santa i a l'estiu, quan hi havia els pics més elevats de visitants.