​Vic presenta un projecte de suport a la creació i la producció cultural

De caràcter anual

Distinció a la Creació Cultural Ciutat de Vic

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vic ha presentat aquest dijous el projecteen els àmbits de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals i plàstiques, els audiovisuals, els videojocs, les arts multimèdia i digitals, i la cultura tradicional i popular. L'objectiu és promoure i fomentar treballs de creació, producció, exhibició i difusió deDe fet, es tracta d', l'última de les quals es va lliurar el 2021 i que consistia a donar, únicament, suport econòmic a una iniciativa en matèria cultural. Així ho ha explicat la, que ha detallat que amb la reformulació de la proposta també. També, hi haurà "més beneficiaris", ja que el suport "arribarà i ajudarà a més persones", detalla la regidora. En aquest sentit, la nova iniciativa, a diferència de l'antiga Beca Ciutat de Vic,Els treballs que es presentin podran ser individuals o col·lectius, i s'hi podran presentar totes aquelles, encara que Piella ha puntualitzat han de tenir "una vinculació i un impacte directe amb la ciutat de Vic".Aquesta reformulació ha estat possible perquè, detalla Piella fent referència a la nova Biblioteca Pilarin Bayés , a l' Espai ETC o al FABLAB del Centre Cívic Can Pau Raba , entre d'altres.A diferència de la Beca Ciutat de Vic, que s'atorgava cada dos anys, la iniciativa presentada per l'Ajuntament aquest dimarts serà de caràcter anual. A més, s'estructurarà en, elper part de persones especialitzades en els diferents àmbits culturals,per facilitar la producció dels projectes i elfacilitant que els treballs s'incloguin en les programacions culturals regulars de la ciutat.Un equip d'experts de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament i diversos especialistes, avaluaran els treballs, tal com ha avançat la regidora de Cultura. Posteriorment, es formalitzaran els acords i s'assignarà el recurs adequat a cada proposta. A més, d'entre totes les propostes presentades, la que destaqui més per la sevai perrebrà la distinció especial Creació Cultural Ciutat de Vic.i s'hi podran presentar projectes. Per fer-ho, cal omplir el formulari que es pot trobar a la pàgina de l'Ajuntament de Vic i dels altres equipaments culturals de la ciutat.