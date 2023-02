Torelló enterra la sardina i ja pensa en el Carnaval de 2024

L'enterrament de la Sardina, on s'ha cremat la reina Carnestoltes, ha servit per posar punt i final al Carnaval de Terra Endins de Torelló . La ciutat ha recuperat la seva gran festa amb total normalitat després que les tres edicions anteriors hagin estat marcades per la pandèmia.En aquest sentit,a la rua i les famílies especialment han “tornat al Carnaval”. “Les xifres han estat les que esperàvem i tot ha tornat al que era abans”, assenyala.i creu que la victòria “amb certa sorpresa” de Triquinyolis i Descolla , amb el seu robot futurista, és un bon exemple de com es prenen les colles el Carnaval.A més, l'assistència als diferents actes també ha estat massiva. El primer va ser d ijous passat amb el 25è Pullassu, que va omplir els carrers de Torelló i la plaça Vella i que va comptar amb una de les grans novetats d'aquest 45è Carnaval de Terra Endins amb l'aparició del Xirri, per feminitzar la festa.Divendres va seri el tercer concurs de disfresses als grups que passaven per la passarel·la. Una nit que va omplir la plaça Nova de gent i festa en un acte organitzat pels Deixebles.el que és seu i de la seva gent. L'orgull d'un poble que ha vist com en els darrers tres anysper dir adéu a un Carnaval, que ja descompte els dies que queda per la propera edició.