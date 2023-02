És un goig comprovar en tots els llocs on puc anar que la lluita per la independència és ben viva i està en bones mans, en les de la gent del poble. Avui he pogut commemorar el 5è aniversari de les Àvies i avis de la Plaça de Vic! Un honor poder-los acompanyar! @Aviesiavisvic21 pic.twitter.com/DdGkzXetQK — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) February 21, 2023

Jordi Pesarrodona, aquest dimarts al matí acompanyant els avis de la plaça de Vic. Foto: Osona.com

🎗 Fa cinc anys que els avis i àvies de la plaça de #Vic surten cada dimarts per reivindicar la llibertat i la independència del nostre país. Gràcies per la vostra fermesa i gràcies, president @QuimTorraiPla, i tots els que avui heu vingut per acompanyar-nos!! pic.twitter.com/qlH70lEGCT — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) February 21, 2023

Com cada dimarts, faci sol, nevi o plogui,s'han reunit al centre neuràlgic de la ciutat per. Aquest dimarts 21 de febrer, però, ha sigut especial. I és quel'incansable col·lectiu ha celebrat, i ho han fet acompanyats de l'expresident de la Generalitat, de l'alcaldessa, el regidor, i de Jordi Pesarrodona –qui dimitia com a vicepresident de l'ANC aquest passat dissabte juntament amb 13 membres més del secretariat nacional- L'acte, que ha començat a les onze del matí davant de la Casa Comella, ha reunit un centenar de persones, entre les quals hi havia membres de diferents col·lectius d'arreu de Catalunya, com el movimento elsLes àvies i avis de la plaça de Vic han volgut recordar durant la celebració que "hi ha més de 4.000 persones pendents de judici" i han remarcat que "per elles, pels nostres fills i nets i per les pròximes generacions, no ens rendirem i no abandonarem". Al llarg d'aquests cinc anys, les seves accions i activitats han anat en augment, però les seves reivindicacions són les mateixes que el primer dia, i remarquen que. El col·lectiu també ha tingut un record especial per a, el que considerenEl convidat d'honor a la cita d'aquest dimarts ha estat, que en veure l'ambient i l'èxit de la convocatòria ha revelat que "havia tingut un somni: us imagineu que en el Parlament els diputats i diputades fóssiu vosaltres? Crec que la cosa hauria canviat força...". En aquest sentit, Torra ha detallat que l'objectiu del Parlament "ha de ser treballar per la independència, un procés que vindrà de baix a dalt". A més, l'expresident de la Generalitat ha acusat l'actual Govern d'haveri d'haver perdut el rumb en l'objectiu "de buscar la ruptura amb l'Estat".A la cita tampoc hi ha faltat, juntament amb 13 membres més del secretariat nacional, per desavinences en la manera com la direcció, encapçalada per Dolors Feliu, ha volgut abordar el debat de la llista cívica, un punt del full de ruta en què l'entitat està destinant esforços en els darrers mesos. Pesarrodona ha destacat el treball incansable dels avis i àvies de la plaça Major de Vic, un moviment que ha definit com. L'exvicepresident de l'Assemblea ha remarcat que el "sentiment independentista està més despert que mai" mentre afegia queL'advocat i president de l'Associació d'Advocats d'Osona en defensa dels Drets Humans,ha volgut agrair al col·lectiu la "resistència, resiliència i persistència" que han demostrat al llarg d'aquests cinc anys. Lagonigro ha recordat als polítics que, i ha afegit que aquells partits i polítics que no apostin per a la independència de CatalunyaPer la seva banda, l'alcaldessa de Vic,, ha apuntat que la capital d'Osona sempre "ha estat referent per la independència, sempre hi ha set", i ha arengat la festa apuntant que Catalunya