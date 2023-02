Tres detinguts per agredir i robar a uns joves quan marxaven del Carnaval de Torelló

Els Mossos d'Esquadra han. Els fets van passar pels volts de les 5 de la matinada del passat diumenge, quan un grup de joves que es disposava a marxar en cotxe va veure com els tres sospitososVa ser aleshores quanque es disposaven a marxar. Just abans d'arrencar el vehicle, els arrestats van punxar una de les rodes del cotxe.Quan les víctimes van trobar el dispositiu de Mossos que hi havia a la zona, dissenyat especialment pel Carnaval de Torelló,, però es van negar a obrir la porta. Just quan anaven a marxar, però, els tres detinguts també van punxar-los una roda.A partir d'aquell moment,, a partir de les descripcions que els van donar les víctimes en les denúncies. Pels volts de les cinc de la matinada de diumenge els van trobar al carrer Lloriana, en una zona industrial de Torelló i els van arrestar.Ara hauran de