Tres investigadores ucraïneses formen part de l'equip del Centre Tecnològic BETA de la UVic‑UCC

Balanç positiu del primer any

Primera entitat en acollir investigadors

La, creada el febrer de 2022 arran de la invasió de Rússia a Ucraïna, ha permès donar continuïtat a les carreres científiques de centenars d'ucraïnesos. En un any, s'han creat més de 2.600 ofertes que s'han acabat convertint en més de 5.000 llocs de treball potencials arreu del món. El Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, que és qui ho coordina des dels inicis a l'Estat,. En total, aquest centre ha contactat ambi en fa un balanç molt positiu: "Continuem rebent peticions, però amb menor quantitat si es compara amb fa un any", diu Albert Palou, responsable de Comunicació del CT BETA.Ara fa un any, el 24 de febrer de 2022, va començar la. De manera gairebé immediata i espontània, la comunitat científica internacional es va unir per crear la xarxa #ScienceForUkraine amb l'objectiu deque es poguessin veure afectats per la guerra.El, explica que el més important era preservar "el potencial científic d'Ucraïna, perquè amb un conflicte bèl·lic com aquest, amb molt poc temps es pot arribar a perdre tota la feina feta per diverses generacions de recerca d'un país". Durant aquest temps, el CT BETA ha contactat directament amb 64 universitats de 14 ciutats d'Ucraïna per conèixer la seva situació i exposar-los el suport que se'ls pot oferir des de la xarxa #ScienceForUkraine.Aquestes relacions han propiciat, entre altres resultats, que, la d'Ivano-Frankivsk, la de Poltava i la de Chernihiv, i que estigui treballant en alguns altres.El CT BETA fa un balanç molt positiu d'aquest any de campanya, durant el qualque s'hi han posat en contacte i que han estat redirigits a alguna de les 250 ofertes de treball presentades fins ara a l'Estat espanyol i Portugal, o bé a altres països del continent europeu, que s'adeqüessin al seu perfil o expertesa. Ponsá explica que "no només ha sigut una feina de recopilació de dades i d'ofertes laborals, i de vinculació de les unes amb les altres, sinó que també han animat desenes d'institucions de l'Estat espanyol a crear llocs de treball o les hem acompanyat a l'hora de resoldre dubtes".Laes va organitzar per disposar d'una base de dades que centralitzés totes les ofertes d'ajuda i en pocs dies es va situar com, destaca que no s'ha pogut fer un cens de les persones que han trobat feina. Només a l'estat espanyol i a Portugal són centenars de persones, entre investigadors, personal tècnic i estudiants. En moments puntuals, #ScienceForUkraine ha arribat a comptar amb el suport de 133 persones voluntàries d'arreu del món.La implicació des del primer dia en la coordinació de #ScienceForUcraine a l'Estat espanyol va fer que el CT BETA fos la primera entitat d'Europa en acollir persones beneficiades per la iniciativa.Aquestes tres arribades es van completar més endavant amb sis incorporacions més que es van integrar al CT BETA o a altres facultats, grups o serveis de la UVic-UCC. Així, en determinats moments d'aquest últim any,Amb el pas dels mesos, l'arribada de personal científic ucraïnès al CT BETA es va anar estenent com una taca d'oli a altres universitats de l'Estat espanyol, que en molts casos van poder aprofitar i compartir l'experiència adquirida per la UVic-UCC.En aquest sentit, Palou recorda que al principi l'experiència es va viure de manera intensa:Amb el temps les prioritats han canviat. "Continuem rebent peticions, però en menor quantitat si es compara amb fa un any. Ara mateix les necessitats han variat molt, tot i que continuem sent proactius en posar-nos en contacte directament amb les universitats per conèixer les seves necessitats", explica Palou. Avui, l'assessorament se centra en qüestions de tipus logístic, com ara la manera d'obtenir o comprar grups electrògens per poder disposar de subministrament elèctric, ja que amb la guerra aquest servei ha quedat interromput. També cal destacar que, directament a través dels seus portaveus de comunicació, atès que els canals oficials de correu electrònic i les xarxes socials han deixat de funcionar.En aquest moment,. Galyna Ryabukha està treballant en accions de suport a la iniciativa #Science4Ukraine; Yaryna Zhdanova s'ha incorporat a l'Àrea Internacional de la Universitat i està continuant el seu doctorat, codirigit per una investigadora del CT BETA, i Iryna Kohut s'ha integrat a l'equip de gestió de nous projectes del centre tecnològic.D'altra banda,: en un Institut Max Planck (Alemanya), a l'ETH Zurich (Suïssa) i a la Universitat de Belfast (Regne Unit). En canvi, altres investigadors que van arribar a la UVic-UCC han optat per tornar a la seva universitat d'origen, a Ucraïna, si la situació de la guerra ho permetia.