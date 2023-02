"Respecta totalment l'entorn"

La Generalitat licitarà el mes que ve, que culmina l'Eix del Lluçanès, la carretera C-62,i, per tant, l'Eix del Llobregat amb l'Eix Transversal. El president de la Generalitat,, ha anunciat aquest dissabte des de Sagàs (Berguedà), que les obres d'aquestacomençaran a la tardor, s'allargaran quinze mesos i comptaran amb una inversió prevista de vuit milions d'euros. Aragonès ha destacat que connectarà el territori de forma més "ràpida i segura i que es minimitzarà l'impacte sobre l'entorn". A més ha recordat que es tracta d'El president de la Generalitat ha explicat que es tracta d'. A més ha detallat que la nova variant tindrà un impacte "menor en el territori perquè allunya el trànsit de les masies i les granges" i que alhora "aportarà garanties de seguretat en la mobilitat".Aragonès ha recordat que aquestai ha valorat "l'empoderament comunitari" d'aquest projecte, que mostra que "el Govern acompanya la ciutadania de tots els municipis de Catalunya: escoltant-la i buscant les solucions més adequades per a cada territori, i fent que les coses passin".Per la seva banda,i es farà "una via més segura i fluida per als usuaris de la C-62 amb un projecte que, a més, respecta totalment l'entorn, que és un dels actius principals d'aquesta part del país".Aquesta actuació, que dona resposta a una demanda dels municipis de la zona, amb els quals s'ha coordinat el projecte, permetrà afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. El projecte consisteix en la construcció d'. La nova via tindrà una amplada de deu metres –més ampla que l'actual, que en té sis i no disposa de vorals– estarà formada per dos carrils de circulació de 3,5 metres, vorals exteriors d'un metre i un separador de fluxos central d'un metre.