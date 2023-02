​Carles Morera optarà a la reelecció a l'alcaldia de Muntanyola

L'alcalde de Muntanyola,Durant la presentació de la candidatura, que ha rebut el suport unànime de l'assemblea del partit, Morera feia balanç de la feina feta durant aquesta legislatura, i en destaca la, un dels projectes estrella del mandat i liderat des de l'Ajuntament amb el suport econòmic del Departament d'Educació.i remarca que, juntament amb tot l'equip de govern, "hem demostrat que hi ha una altra manera de governar, posant les persones al centre, amb responsabilitat i constància, sempre pensant en millorar la vida de tots els veïns i veïnes de Muntanyola".L'objectiu a les municipals del maig, diu Morera, ésperquè "s'ha demostrat que com és fort és el grup d'Independents per Muntanyola i Esquerra Republicana a l'Ajuntament, més avança el municipi".