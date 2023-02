El Casino de Vic celebra 175 anys d'història amb una programació especial

Del "Casino dels senyors" a "la casa del poble"

"El pal del paller de l'associacionisme vigatà"

Una programació "àmplia, transversal i inclusiva"

El Casino de Vic està de celebració, i és que aquest 2023, l'entitat compleix. Fundat l'any 1848, el de Vic ésPer commemorar l'efemèride, des de la Junta de l’entitat i amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Vic, la Diputació de Barcelona i una llarga llista d'amics i socis, s’ha programat una vintena d'activitats relacionades amb el patrimoni, la música, la literatura, el cinema o els debats, que es concentraran en poc més de dos mesos, del 31 de març al 17 de juny., remarca que "som hereus del passat, però volem adaptar-nos als nous temps per assegurar-ne l'acceptació, l'interès, el coneixement, i sobretot, per avançar". Ayats explica que el Casino de Vic és. Insisteix en el fet que, en una societat com l'actual, "és important tenir espais de trobada com els del Casino, o de l'Ateneu", i afegeix que "el debat i la capacitat crítica són necessaris, i en aquest espai sempre hi és present, igual que l'humanisme, l'art, la cultura"., en aquell moment Casino Vicense. Neix al mateix any que mor el filòsof, teòleg i clergue catòlic vigatà Jaume Balmes, en un moment on Sant Miquel dels Sants encara no era patró de Vic -va ser beatificat el 1862- i en una ciutat que encara no coneixia el ferrocarril –arribaria al 1875-.En aquell moment, el Casino, de la burgesia. El seu primer president és, un burgès liberal també director d'El Pueblo Vicense i fundador i president, entre 1854 i 1855, del Círcol Literari de Vic, d'on sortiran figures importants per la història del país, comEl Casino creix durant aquest període al voltant delsque els ciutadans privilegiats comencen a teixir. És un espai peli a on s'agrupen persones inquietesEl punt d'inflexió de l'entitat el trobem a la, quan el Casino de Vic deixa de seri obre les portes a la ciutadania i a altres entitats de la ciutat per passar a ser "la casa del poble i la cultura". També és durant aquest període que les dones hi tenen accés per primera vegada.El Casino de Vic s'ha consolidat al llarg dels seus 175 anys d'història com a, i sobretot, com a. Així ho veu, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, que també en destaca el seu paper integrador a partir del qual s'han creat noves iniciatives intel·lectuals, humanístiques i culturals com, juntament amb la col·laboració de la UVic-UCC.Piella remarca que aquest 175è aniversari "marcarà un abans i un després en la història de l'entitat", i en destaca el fet que "la presidenta actual sigui una dona, la primera que ha tingut el Casino", en referència a Montse Ayats. Una entitat que, tal com explica PiellaPer la seva banda,, cap dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central, destaca que el Casino de Vic ha sobreviscut a guerres i dictadures i que "175 anys no els fan gaires entitats”."L'efemèride implica un grau de compromís cultural molt fort de la gent que en forma part" detalla Serra, que insisteix en el fet que també és, a més de ser "el pal del paller de l'associacionisme vigatà".Durant la presentació de la programació, Montse Ayats explica que les 20 activitats que s'han pensat estan dirigides tant als socis i amics de l'entitat, com a totes les persones de la ciutat i la comarca. Es concentra en poc més de dos mesos,, i s'ha elaborat des d'una "mirada àmplia, transversal i inclusiva, que aglutina totes les disciplines que habitualment tenen lloc al Casino, per tots els públics, i en la majoria dels casos gratuïtes" i que lliguen "passat, present i futur" de l'entitat, i giren al voltant del, tal com indica Ayats. Per a la programació especial per aquest 175è aniversari s'ha comptat amb un pressupost total de cent mil euros, dels quals 66.255 euros han estat aportats a través d'una subvenció per part del Departament de Cultura de la Generalitat.S'han programat activitats relacionades amb el patrimoni, com una sortida a la Folgueroles natal de Jacint Verdaguer, a la Font del Desmai, organitzada conjuntament amb la Fundació Miquel Martí i Pol , el Patronat d'Estudis Osonencs L'es realitzarà un dinar pels socis i amics del Casino de Vic, una data que coincideix amb el dia de la fundació de l'entitat i servirà per celebrar l'efemèride amb tota la comunitat que ho ha fet possible.Fa 28 anys que el Casino de Vic va inaugurar laa l'actual seu de l'entitat, la Casa Comella -construcció modernista protegida com a Bé Cultural d’Interès Local- i la programació del 175è aniversari també incideix en aquest fet. El 31 de març, s'inaugurarà una exposició en aquest espai.L' Atlàntida de Vic acollirà un concert “transversal” per celebrar l'efemèride, un esdeveniment que comptarà amb artistes de diferents generacions i que pretén “reivindicar”, puntualitza Ayats.El 24 de maig, quatre dies abans de les eleccions municipals, el Casino acolliràLa clausura a la programació dels 175 anys del Casino de Vic serà Vitrum tinctum. Suite nocturna per a la ciutat de Vic,. Es tracta d'una experiència musical única a partir d'un recorregut per algunes de les esglésies de la ciutat. Hi participaran alumnes de l'i del. Una peça de cambra per a cada indret escollit i pensada per ser representada exclusivament en aquell espai. Així ho explica Tordera, que també afegeix que "la inspiració de l'obra parteix de l'arquitectura; la unió de totes les peces donaran lloc a un vitrall conjunt, totes juntes prenen sentit".Tordera recorda que va trepitjar per primera vegada la sala modernista del Casino de Vic "fa vint anys", durant un concert de la companyia de teatre musical, El musical més petit:, conclou.