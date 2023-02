El Pullassu enceta el Carnaval de Terra Endins de Torelló

. La festa de les Senyoretes i homenots d'aquest divendres és el preludi de la gran rua de dissabte en la que hi haurà més de 3.500 persones desfilant i prop de 30.000 de públic. Aquest dijous ha estat el torn del popular, una figura que representa la vulva i que feminitza una celebració que dona el tret de sortida al Carnaval. Fa dies que Torelló respira aire de Carnestoltes i, de fet,. Ara ja és aquí. Centenars de persones van seguirel fill bastard del Rei Carnestoltes.Aquest any, però, no va estar sol, sinó que, després que, segons la llegenda, s'hagués perdut a l'espai durant anys. A la plaça els veïns de la capital del Ges vivien el ritual com sempre, amb el mocador i la vestimenta negra habitual.Un copdonant força als torellonencs per aguantar la festa de tot el cap de setmana, la música va passar a ser la protagonista amb tota la plaça Vella saltant i ballant al ritme dels punxadiscos. Una festa que a Torelló es viu de manera particular. I és que el Carnaval de Terra Endins és especial, per la implicació que suposa dels veïns que se senten seva una festa queAquest divendresla festa es trasllada a la plaça Nova on hi haurà, organitzat pels Deixebles i on cada sexe es disfressa del contrari, en una altra de les celebracions més populars del Carnaval.on es veuran els dissenys de les carrosses.Tot plegat en un Carnaval quei dimecres es tancarà amb l'enterrament de la sardina.