Unes jornades educatives a Manlleu per prevenir l'abandonament escolar prematur

Aquest febrer,, adreçat a millorar la capacitació dels docents i la comunitat educativa per promoure la vinculació de l'alumnat amb el centre, i d'aquesta manera, explorar una via més perA la trobada, organitzada per l', hi van participar una vintena de representants dels centres integrants del projecte vinguts des de Finlàndia, Àustria, Portugal i Alemanya.Durant les sessions de treball es va avançar en l', amb l'objectiu d'aconseguir una major vinculació de l'alumnat amb els centres educatius.Representants de l'Institut Antoni Pous i d'altres comunitats educatives del municipi com, van compartir activitats i pràctiques educatives realitzades als seus centres, uns materials que els convidats internacionals van valorar positivament.Totes les idees es recolliran en, i durant els pròxims mesos, està previst noves trobades per continuar avançant en el projecte. Per exemple, a l'abril, una representant de l'Institut de Manlleu participarà en un congrés de xarxa internacional a Finlàndia, i al maig, hi haurà la 4a trobada del projecte a Alemanya.