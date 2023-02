Torelló vibra amb el Carnaval

FOTOS Carnaval de Terra Endins Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Foto: Adrià Costa Rifà Previous Next

, tal i com havia estat sempre. Sense restriccions ni ajornaments per la pandèmia, la localitat osonenca ha vist com milers de persones sortien al carrer per viure. Un total de 3.366 participants en una rua amb 25 carrosses que va coronar, desbancant els Picats de Borgonyà, que s'havien emportat el concurs els dos anys anteriors. La festa va arrencar el dijous amb el Pullassu , si bé ja hi havia hagut activitats el dimarts i el dimecres. La Plaça Vella va ser l'epicentre del ritual i el lloc onque va acabar amb música fins la matinada.la festa en la que cada sexe es disfressa del contrari i es passegen per la passarel·la instal·lada a la Plaça Nova. Milers de persones van tornar a gaudir d'una festa popular, organitzada per l'entitat Deixebles. La seva presidenta, Aina Cubí, explica que la satisfacció que senten en veure com l'acte s'ha convertit en un referent del Carnaval.Un Carnaval que va arribar al seu punt àlgid amb la rua d'aquest dissabte.que es van trobar a la plaça de la Sardana amb la resta vingudes, entre altres llocs, de Centelles, Olot o de Borgonyà, d'on venien els Picats.. Colles amb prop de 400 membres desfilant i carrosses espectaculars amb dissenys fantàstics que van posar en un compromís al jurat.Finalment van ser. Una victòria merescuda pel disseny i que va valdre 898 punts, deu més que els Embaukat's que van quedar segons i els darrers guanyadors de les dues edicions, els Picats de Borgonyà, que van quedar tercers.Tot plegat es va acabaramb milers de persones ballant i compartint l'alegria del Carnaval de Terra Endins de Torelló. Ara toca pensar en l'any que ve, i és que