​Tot allò que has de saber del Carnaval de Torelló

Després d'uns anys d'impàs i restriccions per la pandèmia, aquest 2023 torna el Carnaval de Terra Endins de Torelló amb total normalitat. La disbauxa es torna a instal·lar pels carrers de la capital de la Vall del Ges, sobretot el dissabte 18 de febrer, amb l'acte més multitudinari de la festivitat,Enguany hi participenrepartits enha fet un resum dels aspectes més destacats i a tenir en compte per aquestaAquest 2023 participen en la rua un total de 25 carrosses: 11 en la categoria A i 15 en la B. En total hi participaran 3.667 carrossaires, unes 767 persones més que en la passada edició.La majoria de carrossaires provenen de Torelló i la Vall del Ges, però també hi ha colles procedents de tot Osona, i fins i tot de les comarques veïnes, com Olot, les Preses o Sora, entre d'altres.A les quatre de la tarda els carrossaires ja es concentren per ultimar tots els preparatius. La gran rua de Carnaval de Terra Endins comença a dos quarts de set de la tarda, des de la plaça de la Sardana.Marrinxos (Olot) - 40 participantsNonsabem (Centelles) - 16 participantsPurgatori Parade (Centelles) - 37 participantsPatrulla canina (felina i animalista!) (Vic) - 36 participantsCussonenca (Sora) - 29 participantsColla 3/4 de 15 (Torelló) - 181 participantsEls Empescats (Torelló) - 72 participantsCarnaseb (Santa Eugènia de Berga) - 115 participantsEpoetaitaié (Centelles) - 90 participantsEls Troneres (Taradell) - 80 participantsBullnegrerus (Torelló) - 30 participantsXiruques (Sant Vicenç de Torelló) - 34 participantsKin Kakau (Torelló) - 247 participantsHordes S.P.T. (Sant Pere de Torelló) - 85 participantsAmics i parents (Centelles) - 40 participantsElsMacusdeLesPreses (Les Preses) - 70 participantsEls Enlletats (Sant Vicenç de Torelló) - 349 participantsL'Etilika (Torelló) - 98 participantsTriquinyIlis&Descolla (Torelló) - 250 participantsColla de la Joanot (Torelló) - 210 participantsEmbaukat's (Torelló) - 370 participantsUn Diumenge Qualsevol (Torelló) - 328 participantsEls Grillats (Torelló) - 373 participantsCollakao's (Torelló) - 90 participantsEls Picats de Borgonyà (Borgonyà) - 397 participantsLa rua comença a la plaça de la Sardana, segueix pel carrer Canigó, l'avinguda de la Generalitat, el carrer Pont, el carrer Sant Miquel (a on hi ha el jurat), el carrer dels Estudis, el carrer Anselm Clavé, el carrer Diputació, el carrer del Cònsol i, finalment, arriba a la plaça Joanot Martorell.La Reina Carnestoltes d'enguany és Marta Degès, veïna de Torelló, filla de modistes i membre de l'associació del Carnaval. La Reina, que també participa durant tota la setmana de Carnaval a diferents actes de la festivitat, anirà amb la carrossa d'Els Picats de Borgonyà.Per aquest 2023 el jurat està format pel director artístic de la Fura dels Baus Pere Tantinyà, el millor xocolater del món Lluc Crusellas, l'artista i professora Anna Dot, l'il·luminador professional Ignasi Camprodon, escenògrafa professional Bibiana Puigdefàbregas i el periodista i fotògraf Jaume Singla.El 45è Carnaval de Terra Endins atorga tres premis a la categoria A i tres premis a la categoria B: el Falatell d'Or, de Plata i de Bronze. A més, també hi ha els accèssits al Millor vestuari, a la Millor posada en escena, a la Millor sàtira, a la Millor caracterització i a la Sostenibilitat.Després de la gran rua, a partir de les 11 de la nit i fins ben entrada la matinada, torna el Terra Endins Festival, a la zona esportiva de Torelló. L'entrada és a partir de majors de 16 anys i està dividit en dos espais:Un any més es comptarà amb el servei del BusNit per retornar els joves després del Carnaval de Terra Endins, en dues franges horàries diferents: a les 4 i a les 5.30 hores de la matinada.Hi ha quatre rutes programades:Diumenge 19 de febrer, Renfe també reforça la línia R3 i ha programat la circulació de dos trens especials amb sortida de Torelló, una a les 6.27 hores i un a les 8.17 hores. Ambdós faran parada a Manlleu i Vic, i amb destinació a l'Hospitalet de Llobregat.Un any més, l' Ajuntament de Torelló , amb la col·laboració de totes les entitats que formen part de la festa, ha organitzat la campanya "Per Carnaval tot s'hi val? Passa-t'ho bé sense passar-te". Una iniciativa que inclou les xerrades preventives als centres educatius, el servei de Punt Lila i Bus Nit i la distribució d’aigua gratuïta.Amb la voluntat de tenir una festa lliure de violències sexuals i sexistes, el Punt Lila s’habilitarà les nits de Pullassu, Senyoretes i Homenots i per la rua de Carnaval i el Festival Terra Endins:D’altra banda, a totes les barres hi haurà aigües gratuïtes.