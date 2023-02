​Irene Puigdesens encapçalarà la llista d'ERC a Calldetenes

L'assemblea local d'ha escollit l'actual regidoracom a. D'aquesta manera, Puigdesens pren el relleu de l'actual portaveu del grup municipal,Durant la seva presentació davant la militància, la cap de llista subratllava que la present legislatura a l'Ajuntament li ha permès "conèixer de primera mà el funcionament de l'administració local" així comPuigdesens expressa la seva voluntat de treballar per Calldetenes i defineix el grup municipal d'ERC com "un equip format per persones d'edats i formacions diverses, que tenim en comú l'estima per Calldetenes i la il·lusió per millorar el nostre poble, escoltar a tothom iL'actual regidora ha participat en diversos projectes vinculats al poble, com en la Comissió de Festa Major, a l'AMPA Escola Bressol, a les Caramelles o al Club Patí Calldetenes, i a més, es convertirà en