​Cap de setmana d'aglomeracions al Parc Natural del Montseny

Llevar-se aviat per tocar neu

La nevada del passat dimarts va deixar gruixos importants de neu a l'Espai Natural, com a la zona de Collformic, al Brull, un fet que ha atret molts excursionistes que volien tocar la neu i passar un dia a la muntanya. El divendres, des de la direcció del parc demanaven prudència a tothom que es dirigís a la zona, ja que hi havia acumulació de neu i gel , i també informaven que diferents itineraris senyalitzats estaven afectats per la nevada i s'havia restringit el pas a algunes pistes forestals.A la zona d'aparcaments de Santa Fe, Sant Marçal, Collformic i Fontmartina s'havia retirat la neu i s'hi tirava sal de potassa, ia més que recomanava agafar les línies de transport públic que fan parada a peu de muntanya.Amb tot,, sobretot el diumenge, i es va haver de penjar el cartell de complet, i tot i així, els cotxes no deixaven de pujar esperant trobar un forat. La Mònica, una vigilant del parc, explicava en declaracions a l'queperò que amb l'última nevada encara s'hi acosta més gent.i encara no es fa prou ús del bus públic que hi ha disponible. "Tothom vol venir amb el seu cotxe i com que els aparcaments són petits i no hi cap tothom", detalla la Mònica. A banda d'ordenar el trànsit amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, els vigilants també informen de les normes, com ara passejar amb els gossos lligats i no aparcar als vorals de la carretera.D'altra banda, durant el diumenge,El resultat han estat tres denúncies per no estacionar correctament els vehicles, quatre denúncies per portar els gossos deslligats i tres denúncies per accés motoritzat per zones on no es pot circular.Moltes famílies que van poder aparcar en els llocs disponibles s'havien llevat d'hora. És el cas de la Noemi, que aquest diumenge arribava al Montseny amb la seva família de Tordera., explicava.Qui també va aconseguir trobar una plaça és en Jordi, vingut de Sant Boi de Llobregat amb la família. Admetia que abans de venir: "M'he llançat a la piscina i encara ens ha sortit prou bé", diu. Ja venia amb la idea que hi hauria molta gent, però, tot i això, s'ha sorprès de la quantitat de vehicles que ja hi havia estacionats.La zona de Collformic va ser un dels punts del Montseny on es va acumular més neu durant la nevada del passat dimarts. Es van superar elsi es va haver de treballar amb maquinària per netejar els accessos i camins de la zona. Des de llavors que el parc i l'Ajuntament del Brull han fet crides ali al