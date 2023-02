​Vic instal·larà plaques fotovoltaiques a quatre equipaments municipals

El ple de l'Ajuntament de Vic del mes de febrer va aprovar inicialment i per unanimitat,a l'Escola Doctor Joaquim Salarich, a l'Escola de la Sínia, a l'Escola Vic Centre i a l'edifici de la Guàrdia Urbana de la ciutat. Uns projectes que, tal com explicava Albert Castells, responen al pacte amb el grup d'EsquerraEn concret, als'hi farà una instal·lació de 40 kW de potència que suposa una inversió de 72.694 euros. A l'edifici dela instal·lació comptarà amb 15 kW de potència i tindrà un cost de 35.890 euros. A l, la instal·lació tindrà 100 kW de potència amb una inversió de 116.124 euros, i a l'la instal·lació tindrà també 100 kW de potència i suposarà una inversió de 178.910 euros. Amb tot, el més probable és queTotes les formacions polítiques que configuren el consistori vigatà hi van votar a favor, tot i que amb alguns matisos. Des d'ERC, amb qui l'equip de Govern va pactar els projectes, celebren la iniciativa, però la seva portaveu, Maria Balasch, matisava quei insten a l'equip de govern "a buscar finançament" per donar agilitat al procés.Per la seva banda, des de Capgirem també van donar-hi suport perquèremarcava la regidora Carla Dinarès, tot i que des de la formació anticapitalista remarquen que són mesures, i que malgrat fa tres mesos que es van aprovar els pressupostos, al que Castells va contestar que s'ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona per a l'execució de les instal·lacions.Des de Capgirem també demanen a l'equip de governde les plaques que han d'anar a la coberta de l'Escola Doctor Joaquim Salarich, ja que "no estan ben orientades i mai funcionaran al 100%".