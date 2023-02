​Sant Tomàs obre la nova residència de Calldetenes per a persones amb discapacitat intel·lectual

L'ha obert laque s'ubica al pis que es va construir a sobre del centre ocupacional que l'entitat té en aquest municipi. En total, algunes de les quals portaven en llista d'espera més de 10 anys. La nova llar disposa de, 6 d'elles individuals, amb escriptori i espai per desenvolupar les seves aficions. Té dos menjadors, que també són sales d'estar per fomentar nuclis de convivència més reduïts i una terrassa molt àmplia. Tot i haver reduït la llista d'espera, l'entitat encara téa les que no pot donar resposta.En un comunicat, Sant Tomàs explica que la proximitat de les instal·lacions amb el centre ocupacional de Calldetenes el converteixen en l'per a aquelles persones que hi van cada dia i que ja tenen una edat avançada.De fet, destaquen que l'envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual és un dels grans reptes i el nou equipament hi vol donar resposta. Les persones que viuen en alguna de les llars de l'entitat depenen de l'autocar que els ha de portar cada dia des dels pisos de Vic o Manlleu fins als afores de Calldetenes i després els tornen. "Moltes d'aquestes persones, per la seva edat avançada i per les seves condicions, ja no gaudien de viure en un entorn urbà, a més, moltes d'elles necessiten tenir una jornada més reduïda que inclogui algunes pauses", ha explicat laLa, ha destacat que en aquesta nova llar "podran tenir una rutina diària més adaptada a la seva edat, podent-se despertar més tard i sense tantes presses al no tenir un horari definit pel transport d'anada i tornada del centre ocupacional. A més, l'entorn natural de la finca és molt privilegiat i proporcionen una tranquil·litat molt beneficiosa en aquesta etapa".L'equipament, però no s'havia pogut obrir perper fer un concert de les places. Entre tots els pisos repartits per Osona, el servei compta amb(31 a Vic, 16 a Manlleu i 12 a Calldetenes). Segons dades de Dincat, la federació d'entitats de persones amb discapacitat intel·lectual , la xifra de demandants d'habitatge a Catalunya s'enfilava aa finals del 2022.