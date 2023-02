​Unió de Pagesos reclama mesures urgents per fer front a la pujada de preus

Falta de relleu generacional

Pendents pel 2023

Homenatge a Joan Masdemont

L'Assemblea Nacional del sindicat Unió de Pagesos ha fet parada a Vic per marcar les línies del treball de cara al 2023. Reclamenun IVA reduït per a tots els béns i serveis que necessiten per produir, ajuts per assumir les obligacions del decret de fertilització o que s'elimini l'"excessiva" burocratització. El coordinador nacional,, ha alertat que si la gent no se'n surt, "acabarà plegant". Una altra de les qüestions que els preocupa és la manca de relleu. Segons xifres del Departament,, mentre que el 2021 en van ser 279.A banda de la prioritat de focalitzar la lluita contra l'increment de costos de producció per aquest 2023, la proposta del Pla de Treball del sindicat aposta per continuar treballant per un mercat "just, transparent i equitatiu" a la cadena alimentària. A més, també reivindiquen la importància que té la pagesia per al país, amb l'alimentació com un pilar fonamental de la societat i on l'agricultura i la ramaderia són "imprescindibles".és un jove pagès que actualment és. Lamenta que totes les problemàtiques contra les quals estan lluitant fan que els joves no vegin "atractiu" dedicar-se a la pagesia. "Això ens pot dur cap a una Catalunya sense pagesos" i afegeix que "Tot i que de pagesos sempre n'hi haurà, estarà tot en mans de grans empreses i no de petits productors com fins ara", ha matisat en declaracions a l'ACN.Rovira s'ha mostrat preocupat perquè la tendència sigui anar cap a un món"A mi em preocupa com a productor si el dia de demà em podré jubilar de pagès, però qui hauria d'estar més preocupada és la societat que d'aquí a uns anys no podrà triar què menjarà", ha alertat tot apel·lant a la consciència del consumidor.El Pla de Treball d'Unió de Pagesos busca poderi no els especuladors. A més, per aquest 2023, un dels temes cabdals per treballar serà la necessitat d'unaque provoca danys que cada vegada van a més. De fet, en el darrer any, Joan Caball ha recordat que un terç dels sinistres han sigut per accidents amb fauna salvatge, com senglars o cabirols. "No es posa fi per solucionar el problema", ha lamentat.La protecció de l'espai agrari, l'adaptació al canvi climàtic i assolir unes assegurances agràries "útils" són altres reivindicacions que formen part del full de ruta del sindicat.Durant l'Assemblea, traspassat el 2020. Es tracta d'un osonenc que va ser la primera persona contractada d'Unió de Pagesos i que, sobretot per la construcció del discurs com una organització agrària "democràtica i participativa".