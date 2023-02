​El musical «Les històries de l'Avi Josep» fa parada al Teatre Centre de Manlleu

L'aclamada obra de teatre Les històries de l'avi Josep de la companyia We Color Music fa parada al Teatre Centre de Manlleu aquest diumenge 12 de febrer.Es tracta d'unque pretén fer reflexionar a l'espectador sobre aspectes de la vida quotidiana i que té com a eix vertebrador les converses entre un avui i la seva neta, sobre qüestions com el pas del temps, les pors i les inseguretats, l'ús de les xarxes socials o la memòria històrica.El muntatge, que, es va estrenar a Osona el passat novembre, al Casino de Vic.que es va emetre durant la pandèmia a l'emissora comarcal, i es va portar per primera vegada als escenaris el setembre del 2020, a la Sala Badabadoc de Barcelona.