Vic la prepara grossa pel Dijous Llarder

El pròxim 16 de febrer és la data que marca el calendari d'enguany com aUn any més, des d' Osona Cuina organitzen la cita gastronòmica, que tindrà lloc a la plaça Major de la capital d'Osona, i que enguany presenta novetats. Per aquest Dijous Gras a Vic,La jornada arrencarà a les nous del matí i s'allargarà fins a les deu del vespre.Es manté el format d'esmorzar i dinar, però enguanyEn aquest sentit, tal com explicava el membre d'Osona Cuinadurant la presentació de l'esdeveniment, amb la celebració del Dijous llarder el col·lectiu vol, i afegia que, per fer-ho possible, "es potencien les experiències autèntiques i s'apropa la gastronomia i els productes del territori als ciutadans".Aquest any,de la jornada. La regidora de Turisme al consistori vigatà,, destacava que aquest any "apostem per fer créixer encara més aquesta festa", i remarcava queEl Dijous Llarder arrencarà a laa les nou del matí, quan es començaran a servir els esmorzars. Mentrestant, els alumnes de l'Escola d'Hostaleria d'Osona començaran a preparar el caldo del sopar.A partir de la una del migdia serà el torn del dinar, amb la col·laboració de la, amb unes postres per l'ocasió. A partir de les vuit del vespre, s'oferirà el, una de les novetats d'enguany.A dos quarts de deu del matí tindrà lloc el. A dos quarts d'onze, integrants d' Osona Terra , amb la col·laboració de Creacció , oferiran la sessió divulgativa Perquè mengem el que mengem per Dijous Llarder?, per explicar els orígens gastronòmics d'aquest dia i la tradició del porc a la plana.A les cinc de la tarda, Taula Dolça oferirà un taller pels més menuts, i a partir de dos quarts de set,, de la Fundació Oficis de la Carn , explicarà la tradició de la botifarra d'ou vinculada a aquest dia i a la comarca, amb una sessió que porta per títol El Dijous Llarder i les botifarres d'ou premiades de la comarca d'Osona.En aquest sentit,, directora de Creacció, destacava durant la presentació de l'esdeveniment la importància de "tenir presència en totes aquelles accions que contribueixin a, aquesta és la manera d'aspirar a tenir un futur més saludable i sostenible pels que hi vivim i pels que hi viuran".Tampoc hi faltarà la música. Així ho explicava, membre del col·lectiu Osona Cuina, que detallava que, a la mateixa plaça Major, un a les dues del migdia amb La Perola, i un altre a les vuit del vespre amb S'temple bar.