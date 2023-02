Nova càtedra a la UVic-UCC en Màrqueting i Comunicació Empresarial amb Lluís Bassat

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha dissenyat laque compta amb la col·laboració de, nomenat doctor honoris causa del centre i fundador de Bassat Ogilvy Aquest curs ja se n'han començat a desplegar les primeres actuacions, com el La creativitat per a empreses i directius amb Lluís Bassat , un curs presencial de 60 hores que es va començar a impartir el passat novembre amb l'objectiu de dotar d'eines a l'alumnat "per avaluar la creativitat estratègica i publicitària, facilitar la presa de decisió i generar pensament estratègic", tal com inidcaAquesta Càtedra,, "busca esdevenir un referent d'excel·lència pel que fa a la investigació, la formació i la difusió en aquest àmbit", detalla Burgaya. Un dels propòsits ésen el camp del màrqueting i la comunicació empresarial, contribuintde professionals del sector. Ladels públics pel que fa al consum de mitjans i els criteris a l'hora de seleccionar marques i tendències també seran part activa de la Càtedra.Els nous estudis neixen arrelats al territori, però des de la UVic-UCC remarquen que la vista està posada aAl mateix temps, tal com indica Burgaya, la Càtedra "manté un compromís amb la societat, els consumidors, les empreses, les organitzacions, els mitjans de comunicació i el món acadèmic, amb qui manté una col·laboració proactiva, i fomenta les bones pràctiques amb criteris ètics i d'igualtat".