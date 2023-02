Dimarts complicat a la xarxa viària d'Osona

📹❄️ La nevada ha continuat al llarg d'aquest dimecres en alguns punts d'Osona deixant paisatges de postal, com el del vídeo, a Rupit i Pruit (@rupitipruit) #Osona https://t.co/4MjGsZyTSv pic.twitter.com/WhjQnplS8W — Osona.com (@osona) February 8, 2023

Caos a la xarxa viària

Les prediccions del temps no van fallar i la neu va arribar a la comarca. Al matí començaven a caure els primers flocs de neu en cotes altes, i cap al migdia, la situació meteorològica es va estendre pel territori. Al llarg del dia,, i la xarxa viària es va saturar a Osona.De mica en mica tot ha tornat a la normalitat a les carreteres, tot i que a hores, alguns municipis de la comarca, els veïns encara tenen dificultats per accedir-hi. És per exemple el cas del, on des de l'Ajuntament informen que s'estan duent treballs de neteja de vials,, però les carreteres estan en bon estat i s'hi continuen fent feines de manteniment.Al llarg del dimarts es van acumulara Ciuret o els, 7 centímetres a Muntanyola, 4 centímetres a Prats de Lluçanès o Tona, 2 centímetres a Taradell o 1 centímetre a Vic.també ha fet balanç dels avisos registrats al número 112. Des d'Osona, durant l'episodi de neu d'aquest dimarts, s'hi van fer(11,59% del total). El municipi osonenc a on més se n'han detectat ha estatal seu pas per diferents trams d'Osona. A tona, aquesta via va estar tallada durant unes hores, a causa d'un accident entre dos camions, provocant llargues cues. A la mateixa C-17, a Centelles, es va restringir el pas de camions al llarg de la tarda, i també era obligatori l'ús de cadenes per circular-hi per a la resta de vehicles.A primera hora del migdia, entre el tram de Sant Julià de Vilatorta i Santa Coloma de Farners. Els Mossos d'Esquadra van restringir el pas dels camions, i durant una estona, era obligatori l'ús de cadenes per a tots els vehicles. Al mateix Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau, al túnel de Fontfreda, s'hi va prohibir la circulació de vehicles pesants durant bona part de la tarda.D'altra banda,de poblacions com Cantonigròs, Viladrau o Sant Bartomeu del Grau. A Tona, l'Ajuntament va activar el protocol de nevades i va suspendre l'activitat escolar.