Un bus llançadora per a l'oci nocturn connectarà Vic i Gurb a partir del març

Els Ajuntaments de Vic i Gurb, juntament amb els propietaris de locals d'oci nocturn, impulsaran, a partir del març,Inicialment,i comptarà amb, vuit de les quals són a Vic i dues a Gurb. El bus llançadora faràa la zona dels locals d'oci nocturn, a partir de les onze de la nit, icap a Vic.Tot i queja se'n coneixen alguns detalls: el punt de càrrega per l'anada a la zona de les discoteques serà a l'estació d'autobusos de Vic, la següent parada per recollir els joves serà a La Poncella, seguida per un punt habilitat al carrer Sant Jaume, una al carrer Montserrat, una a la Divina Pastora, una a la Clínica de Vic, una a l'Institut Jaume Callís, una al carrer Sant Roc de Gurb, una a les Escoles de Gurb, i finalment, l'arribada a la Disco, pels volts de les dotze de la nit. Amb tot, la iniciativa encara té alguns punts a "llimar", com per exemple, si el servei serà gratuït o comportarà un petit cost pels usuaris.Tal com expliquen des de les diferents parts impulsores del bus llançadora, l'objectiu és, a llarg termini,, i que pugui servir de model per a la resta de municipis d'Osona. En aquest sentit, els consistoris i els empresaris del sector volen apostar perA la presentació del projecte, el passat divendres, hi va assistiron va destacar la feina de col·laboració entre les institucions públiques, les empreses privades, i també els cossos de seguretat presents a la ciutat. En aquest sentit, Elena va detallar que s'ha d'apostar per "treballar en coordinació entre institucions per buscar espais segurs", com el del bus llançadora.