​Carnestoltes 2023 a Osona: dates, rues i activitats

Carnaval de Centelles: rues i activitats programades

Karkamal de Calldetenes: rues i activitats programades

Festa de Carnestoltes de Sant Miquel de Balenyà: rues i activitats programades

Carnaval de Torelló: rues i activitats programades

Carnaval de Sant Julià de Vilatorta: rues i activitats programades

Carnaval de Tona: rues i activitats programades

Carnaval de Taradell: rues i activitats programades

Després d'uns anys de pandèmia,. Els carrers i les places de la comarca s'ompliran de nou durant aquest febrer de 2023 de rauxa i disbauxa. Tot i que, la majoria de municipis osonencs organitzen les tradicionals rues de Carnaval.fa un recull de les festes de carnaval que pots viure a la comarca.El Carnaval de Centelles és una de les festes més esperades de la comarca. Enguany arriba a la 42a edició, i tot i que, des del diumenge 5, amb el pregó, la festivitat ja camina. Al llarg de tota la setmana s'han programat activitats, i en destaquen les, que cada dia, des del dilluns 6 i fins al dijous 9 de febrer, a través de les xarxes socials i la web de l'Ajuntament de Centelles, donarà instruccions als participants del carnaval.El dia gran serà dissabte 11 de febrer. A les cinc de la tarda es concentraran les carrosses i les comparses, a les sis de la tarda es presentarà el Rei Carnestoltes, i seguidament, la rua pel municipi. Finalment,municipal amb Banda Neon i el lliurament de premis.Un any més torna el Karkamal de Calldetenes, elLa rua començarà a partir de les sis de la tarda amb sortida des de la nau de la Brigada municipal. Pels volts de les set de la tarda hi haurà, l', i seguidament,amb la rumba de Peluts i Pelats.els carrers de Sant Miquel de Balenyà s'ompliran de rauxa amb una nova edició de la Festa de Carnestoltes. A partir de les quatre de la tarda, està previst que el Rei Carnestoltes arriba a la plaça de l'església, i seguidament, s'iniciarà la. A les sis de la tarda,i s'entregaran els premis a l'originalitat, millor elaboració i millor posada en escena. Per acabar la jornada, sopar i discjòquei.Consulta aquí tota la programació de la Festa de Carnestoltes de Sant Miquel de Balenyà.Elés, sense cap mena de dubte,, i un dels més importants del país. Enguany la festa recupera la normalitat, després d'uns anys marcada per la pandèmia. I ho fa amb novetats rellevants.Ja fa dies que s'escalfen motors pel Carnaval de Torelló, i el passat dissabte 4 de febrer, durant l'acte de presentació de la festivitat al Teatre Cirvianum, es va anunciar el nom de la: la veïna del municipi, filla de modistes i membre de l'associació del Carnaval.Eldonarà el tret de sortida a la festa més esbojarrada de la capital del Ges i d'Osona, amb la incorporació d'una nova figura que feminitzarà la celebració: el Xirri . L'endemà,L'acte central,De moment, des de l'organització informen que ja hi ha inscrites unes 25 carrosses, i preveuen que prop de 4.000 persones participaran en l'espectacle del Carnaval. A més, calculen que unes 22.000 més s'afegiran per veure'l i gaudir-lo.Sant Julià de Vilatorta celebrarà el seu Carnaval el pròxim, amb una rua que recorrerà tot el municipi, amb sortida des de la plaça Catalunya a les cinc de la tarda. Més informació del Carnaval de Sant Julià de Vilatorta 2023.Tona s'omplirà de gresca i disbauxa el pròximamb el Carnaval del municipi. A partir de dos quarts de sis de la tarda es començaran a concentrar les carrosses davant de l'Institut, i pels volts de les sis, iniciarà la rua pels carrers del poble. El Carnaval de Tona seguirà el següent recorregut: de l'Institut al carrer Torras i Bages, passant per l'Avinguda Montseny, seguint per la plaça de L'hostal, pel carrer Barcelona, el carrer Major, el carrer Antoni Figueres, i finalment, acabarà a l'esplanada de la sala la Canal, a on a partir de dos quarts de nou, hi haurà laamb el grup Verbena'm.Un any més,i l'organitzen un nou Carnaval al municipi. Enguany serà el, i es recuperarà la normalitat de la festivitat després d'uns anys de pandèmia, ajornaments i restriccions.Ladel Carnaval recupera el recorregut habitual, tot i que la concentració de carrosses i comparses serà a la carretera de Balenyà. Elserà a dos quarts de set de la tarda i es farà des de la carrossa de l'organització, al costat del Rei Carnestoltes. L'serà a l'escenari de Can Costa. Més informació del Carnaval de Taradell 2023.