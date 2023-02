La tòfona arrela a Vic

"Mai havíem vist tanta gent un dissabte". Així de clars son els membres de l'organització del Trufforum que viu una edició més a Vic . La realitat és que centenars de persones volten des de divendres pel recinte Firal del Sucre on la tòfona se situa al centre.ofereixen les seves novetats.Una de les que no s'ha volgut perdre aquesta edició és Tòfona de la Conca . En Dídac Espasa és el seu gerent i es mostra "molt satisfet" de com està funcionant la fira. Assenyala quei que cada cop menys gent la considera un producte de luxe.La realitat és, però, que. El que cal explicar al consumidor,"El problema és que de seguida la gent s'espanta quan escolten el preu per quilo. I és normal, però amb 20 euros de tòfona pots condimentar tres àpats tranquil·lament.Però la falta de pluges ha fet queen producció de tòfona i això ha fet incrementar el preu. Malgrat tot, els diferents productors de diverses parts de l'estat que oferien tòfona fresca "Una opinió que comparteixi que és important poder fer arribar als ciutadans que es tracta d'un producte de qualitat, molt interessant i que cal donar a conèixer.Les diferents demostracions de cuina amb tòfona per part de diferents cuiners reconeguts han estat. L'altre, la zona de bar on per 12 euros s'ofereixen tres tapes amb tòfona i una copa de cava. Just al costat hi ha un altre dels espais més visitats, la zona d'exhibicions de gossos tofonaires.Reconeixen que no en tenen massa idea de com treballar el producte i que els interessava saber-ne més, perquè son aficionats a la gastronomia. "La fira tancarà aquest diumenge ambUna edició que tot apunta que haurà servit per apropar una mica més la tòfona als ciutadans, que és el gran objectiu del Trufforum.