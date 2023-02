Manlleu demana a Interior «reforçar la presència policial» a la ciutat

La creació d'una nova comissaria

El conseller d'Interior acompanyat de representants de l'Ajuntament i de la delegada de govern a la Catalunya Central Foto: Adrià Costa

Pla Local de Seguretat

, a on ha exposat que la delinqüència ha baixat a la ciutat durant el 2022, ja que durant la segona meitat de l'any, els delictes al municipi es van reduir en un 18% (respecte de 2021). En aquest sentit, ha destacat que, a Manlleu, "s'ha fet una tasca molt interessant i positiva, que ha tingut resultats i que ha fet que baixi molt la delinqüència".D'altra banda, el conseller ha explicat que a Manlleu, n'ha destacat la bona "coordinació", a més de reconèixer la "feinada" que ha dut a terme l'Ajuntament de la vila en termes de "seguretat, convivència i mediació".Per la seva banda,, alcalde de Manlleu, ha explicat que s'ha exposat al conseller Garrido ha reiterat que són coneixedors de la presència a la ciutat d'un grup de persones multireincidents que, i que a més, aquest petit reducte "acaben sent referents d'un petit col·lectiu del municipi", fet que "preocupa".En aquest sentit,, alhora que es comprometen a continuar treballant en estratègies "multisectorials" des d'on abordar la problemàtica. Des de l'Ajuntament de Manlleu fa temps que es reclama la creació d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra a la ciutat, que permetria. De fet, aquest dijous, la comissió d'Interior va portar a debat la creació d'aquest nou equipament perquè el govern en valori la possibilitat, una proposta a la qual van votar-hi a favor totes les forces polítiques, excepte ERC, que es va abstenir.En aquest sentit, Elena ha volgut remarcar que el cos de mossos passarà de 18.000 efectius a 22.000 agents, i queEl conseller d'Interior ha explicat que, en alguns casos, s'ampliaran comissaries ja existents, en d'altres hi haurà desdoblaments, i en altres llocs, com podria ser el cas de Manlleu, seran de nova construcció. En tot cas, tal com ha subratllat Elena, totes les demandes que es fan des del territori "les recollim", i ha conclòs que, com per exemple, l'índex delinqüencial.Durant la Junta d'aquest divendres, l'equip de govern de Manlleu ha posat les bases per crear el primer Pla Local de Seguretat a la ciutat, dins del qual hi haurà un consell de seguretat format per diferents agents i entitats del municipi., ha explicat que encara no hi ha un calendari concret i ha explicat que es tracta d'uni que, de moment, "se n'han establert les bases".