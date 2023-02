​Cap de setmana tofonaire a Vic

Vic es converteix, des d'aquest divendres i fins diumenge, enLaha arrencat aquest divendres al matí. Enguany, la fira dedicada a aquest preuat fong, es concentra al Recinte Firal El Sucre.El director de la fira,, ha deixat clar, en declaracions a l', que l'objectiu és donar a conèixer la tòfona i promocionar el seu ús en les cuines domèstiques, però també en les professionals. És per això que la fira compta amb unperò també de més específiques per a professionals.Oliach ha explicat que, ara mateix, Aragó és líder en la producció mundial de tòfona. Tanmateix, Catalunya té un valor afegit, i és que és una, ja que atrau elSegons el director, cal aprofitar aquest atractiu per dirigir tot aquest públic cap a la tòfona. "Per sort tenim una gran cultura gastronòmica amb restaurants que treballen la tòfona i que ho fan molt bé", ha assenyalat.El preludi a la fira ha estat aquest divendres al matí, quanhan assistit a l'Acadèmia de la Tòfona, una demostració in situ sobre tots els secrets de la trufa negra realitzada pelEls alumnes també han vist com treballa unen directe. L'organitzador del Concurs de Gossos Tofonaires,, ha explicat que les ganes i la motivació dels gossos és bàsica. Per l'ensinistrament d'un gos tofonaire, Espasa ha detallat que cal "molta paciència" i establir un "bon vincle" amb l'animal. La "clau" és fer una associació amb un aroma i després donar-li una bona recompensa:A partir de la tarda d'aquest divendres, el, al Trufforum, ja obrirà les portes, i durant tot el cap de setmana, s'encadenaran actes i activitats relacionades amb aquest preuat fong.