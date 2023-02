​Nova protesta dels usuaris de l'R3 a Osona: «La lluita continua»

Ahir, q celebràvem els #10Anys del grup, @Renfe i @Adif_es ens van obsequiar amb retards de 30’ i 50’… @territoricat Estem tips d’incompetència i cansats que ens robin el temps! #rod3 😡😤 pic.twitter.com/1coYLq2k0s — Pqnoensfotintren (@defensemR3) February 4, 2023

Perquè no ens fotin el tren celebra el 10è aniversari amb una concentració a l'estació de Vic. Foto: Adrià Costa

, la línia de Rodalies que enllaça l'Hospitalet amb la Tour de Carol. Aquest divendres al vespre, desenes de passatgers sortien des de Ripoll i la Garriga, per trobar-se a l'estació de Vic, pels volts de les vuit del vespre. A dins els combois, els manifestants s'han fet notar fent una "petita festa" en senyal de protesta per lesi reclamant, una vegada més,El comboi procedent de Ripolla la seva cita al vestíbul de l'estació de Vic, mentre que per la megafonia se sentia que, el tren de la Garriga, "circulava amb irregularitat". Així doncs, amb l'absència de part dels companys, la delegació present de la plataforma Perquè no ens fotin el tren a la capital d'Osona llegia un, nascut per "lluitar contra l'abandó progressiu de l'R3".Desgranant punt per punt aquests deu anys de lluita del col·lectiu, temps durant el qual s'han aconseguit, des de la plataforma remarquen que "resulta increïble haver de defensar el tren malgrat que totes les evidències socioeconòmiques i climàtiques posen el ferrocarril al centre de la mobilitat sostenible de futur"., insistien els concentrats. "Rodalies és un ogre de tres caps: ADIF amb la infraestructura, RENFE com a operadora i la Generalitat de Catalunya com un titular d'uns horaris sense recursos ni forces", afegien.Finalment, des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren llançaven una reflexió:No hauria d'haver estat Rodalies el centre d'atenció? Els mateixos colors polítics que van negociar el traspàs fake a la Generalitat el 2010, no creuen que hi hagi res a esmenar?".explica que al llarg de la darrera dècada han aconseguit que els escoltessin i evitar així perdre més freqüències o d'altres amenacesJaneras també detallava que cada vegada veuen tant les administracions com la resta d'agents del territori "molt més implicats" i amb una major sensibilitat en relació amb la necessitat "urgent" del desdoblament de l'R3. "Fa deu anys no teníem aquesta sensació. Ara hi ha més unitat", assenyala.La d'aquest divendres ha estat una més de les protestes de l'entitat per reclamar el que Janeras considera "coses bàsiques". En aquest sentit, des de la plataforma"A dia d'avui podem dir que ja no treballem perquè la línia desaparegui, que era l'amenaça fa 10 anys, però cal evidenciar queHi ha unes mancances i cal resoldre-les per tal de tenir un servei com cal", diu.La gran obra que esperen els usuaris de la línia ésper part del govern de l'Estat. Amb tot, el mes de novembre, el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Mobilitat, Xavier Flores, va anunciar el primer pas per desdoblar el tram entre la Garriga i Centelles.Si tot va bé, durant aquest 2023 s'iniciarà el procés per licitar l'estudi previ pel desdoblament de l'R3 entre aquestes dues localitats, fet que provocaria que l'obra entrés a la comarca d'Osona.i en va reconèixer la necessitat en un acte al paranimf de la Universitat de Vic i Central de Catalunya.Una de les claus per a la millora del servei, especialment a la part nord d'Osona, la Garrotxa i el Ripollès,. Una proposta que encara pot trigar i per això ara es reclama, almenys, una quarta via que permetés que Torelló passi a ser considerada capçalera.De fet, l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, ja va reclamar aquesta obra en una entrevista concedida a Nació , ja que permetria facilitar el desplaçament als habitants del Ripollès i de la Garrotxa.