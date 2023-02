22,73 milions d'euros de pressupost per Osona

Actuacions fora de la inversió directa

El, presentat aquest dijous al migdia per la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, preveu una inversió de: 100,1 milions d'euros d'inversió directa, 13,8 milions d'euros en transferències de capital destinades a finançar obres i 0,3 milions d'euros provinents de romanents d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya - InfraCat. Aquesta xifra total suposaD'aquestes inversions, 22,73 milions d'euros aniran destinats a Osona.El total d'inversió directa, 100,1 milions d'euros, és un 37,5% més que l'any 2022.A Osona s'hi destinaran 22,73 milions d'euros, i la principal inversió serà en la, a on es destinaranL'altra gran inversió del 2023 serà la construcció de laper al canvi de model energètic, perLa tercera gran inversió que contemplen els pressupostos és la, per la qual es destina una partida de 3,5 milions d'euros, que contempla una inversió pluriennal 2023-2026 de 5,2 milions d'euros.El projecte derebrà un import de 2,5 milions d'euros per aquest 2023, però contempla una inversió pluriennal 2023-2026 de 6,2 milions d'euros.La concessió d'obra pública a l'eix viari Centelles-Vic-Ripoll a la c-17, rebrà 2,4 milions d'euros. Al finançament d'estructures de residus municipals s'hi destinaran 1,9 milions d'euros, el projecte d'rebrà 0,6 milions d'euros, una injecció de 0,5 milions d'euros a l'Escola Voltregà de Sant Hipòlit, i finalment, 0,2 milions d'euros per la reforma de la coberta de l'Escola Doctor Fortià i Solà de Torelló.A banda de les inversions directes, el contracte programa deamb els ens locals contempla. Tambéper millorar el funcionament dels governs locals. Les bestretes per alals municipis osonencs, i finalment, també hi haamb governs locals a Osona.