Set etapes

La Volta Ciclista a Catalunya ha presentat aquest dimecres un recorregut d'altura, que, per aquesta 102a edició. La prova, que tindrà llocper tot el territori català, atrau els millors ciclistes del món. En aquesta ocasió, Osona està d'enhorabona i veurà passar els millors ciclistes del món durant la tercera i la quarta etapa.A la Volta, una cursa consolidada en la màxima categoria mundial del ciclisme, l', hi participen un total de, i és la, després del Tour de França i el Giro d'Itàlia La Volta 2023 es compon de set etapes,Sant Feliu de Guíxols serà, per segon any consecutiu, el punt d'inici de la prova. La ciutat empordanesa serà la sortida i l'arribada de la primera etapa, de 164,6 quilòmetres i amb quatre ports de muntanya puntuables.L'alta muntanya arribarà durant la, que unirà Mataró i Vallter en un recorregut de 165,4 quilòmetres. El Coll de Coubet (1a categoria) sumarà exigència abans de l'arribada en altura a l'estació d'esquí ripollenca, un port de categoria especial que ha acollit una meta de la cursa catalana en sis ocasions.La, el 22 de maig, tindrà 180,6 quilòmetres, i rodarà perLa sortida serà per primera vegada a la història d'per la C-62, pels volts de les dotze del migdia. L'etapa sumarà pujades exigents al Coll de Coubet (950 metres) i al Coll de la Creueta (especial) fins arribarà a La Molina. Durant el recorregut, els millors ciclistes del món passaran per la C-154 a Sant Bartomeu del Grau, per la BV-460 a Serrabonica, per l'N-152A a l'altura de Santa Cecília de Voltregà, la BV-4608 a Masies de Voltregà, pasarà per, l'Amb un recorregut de 188,2 quilòmetres entre Llívia i Sabadell, serà la jornada més llarga de la Volta 2023. És una de les etapes més favorables per veure una arribada dels ciclistes a l'esprint però alhora exigent, que comptarà amb les pujades al(845 metres), a, i al Coll de Lligabosses (3a categoria), entre el Bages i el Moianès. Durant aquest tram la cursa també passarà per, pels volts d'un quart de quatre de la tarda.El tram de recorregut d'aquesta 102a edició de la cursa més excepcional serà el que comprèn la, una jornada de 178,6 quilòmetres per les comarques de les Terres de l'Ebre. La sortida serà des de Tortosa i l'arribada, en altura, a Lo Port, de categoria especial, i que serà determinant en la resolució de la cursa.unirà Martorell i Molins de Rei, dues poblacions del Baix Llobregat que tornen a la Volta Ciclista de Catalunya després de dècades d'absència. Es tractarà d'una jornada de 177 quilòmetres pel centre de Catalunya, i arribant fins a territori lleidatà.La setena i última etapa, amb sortida i arribada a la capital catalana, oferirà un recorregut de 142 quilòmetres, que en aquesta ocasió, incorpora l'Alt Begues (2a categoria) abans del circuit final de Montjuïc.La Volta a Catalunya és una cursa consolidada dins el calendari UCI World Tour i que compta amb la presència dels millors equips ciclistes del món, que buscaran prendre el relleu en el palmarès de la cursa del colombiàLa darrera edició de la Volta va tenir un impacte deúnics arreu del món, i es va difondre a 190 territoris.