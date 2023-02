«Estem esgotats, però el Carnaval ho és tot. És com mig jornal»

Només d'entrar a la nau la mirada se'n va a una espècie de llangardaix que acompanya un arbre il·luminat i una altra figura de caràcter fantàstic. És la carrossa dels Embaukats , una de les colles que participen en el Carnaval de Terra Endins de Torelló . Al voltant del vehicle està ple de bastides des d'on treballen part dels membres de l'entitat. Amb l'estructura ben definida, acaben d'encolar els retalls de diaris a l'enorme disseny que el dissabte 18 de febrer desfilarà pel centre de Torelló.Porten des del novembre pencant i deixant a punt una carrossa que, qualsevol que no sigui de Torelló, li semblaria excepcional. I és quei fundador de la colla. Viu des de petit el Carnaval i això li fa treure les hores d'on calgui per anar a ajudar els seus companys a construir la carrossa. Quan acaba de treballar s'hi passa tres o quatre hores. Entre una cosa i L'altra està esgotat, reconeix, però ", bromeja.La carrossa dels Embaukats. Evidentment tots intentaran convèncer el jurat quan passin pel carrer Sant Miquel, però aquí tothom s'ajuda.Un bon exemple d'això és l'. Ell és membre de la, però l'entrevistem mentre pinta la carrossa dels de la. ", explica.La colla de la Joanot i la Colla Caos també aixequen unes construccions impressionants, però l'objectiu final és, com la resta, passar-ho bé., diu que no tenen el nivell per competir amb altres colles. Un argument sorprenent per als dos periodistes que l'entrevisten, a jutjar per l'espectacularitat del tiranosàurus que dissenyen.Farrús explica que aquest any la colla ha crescut, sobretot per les famílies amb nens.una xifra important per a qualsevol comparsa de carnaval, però petita pel de Torelló. I és que els Grillats van amb 380 persones desfilant davant de la impressionant carrossa de mitologia nòrdica que estan acabant de posar a punt.Al seu voltant hi ha una desena de persones treballant-hi. I és que la realitat és que molts dels membres de la colla no poden anar a ajudar. "diu somrient un dels membres dels Grillats, que com la resta porten quatre mesos pencant per arribar al dissabte 18 de febrer i passejar-se pel centre de Torelló.. Un sentiment que justifica treure hores d'on sigui per arribar a temps. Tot per, que els arrela encara més al seu poble i que els permet ser referents en aquesta festa en la que cada membre de la colla paga uns 100 euros de mitjana per participar.I és quei més amb la pujada de preus. Però la festa s'ho val i aquest any que tot torna a la normalitat després de la pandèmia, encara hi ha més ganes de Carnaval.Un Carnaval de Terra Endins que torna a ser com abans, com sempre.Ells esperen revalidar la victòria. Si ho aconsegueixen tindrà mèrit. I és que el nivell està molt alt, potser el més alt de Catalunya.