​Esport i medi ambient s'uneixen a Osona amb l'Ultra Clean Marathon

Nous paisatges, rutes i canvi de dates

Natura i esport

Es tracta d'una cursa proposada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura i l'Agència de Residus de Catalunya, i que té el propòsit deL'aventurerha apadrinat la prova, que recorrerà els paisatges d'Osona per primera vegada., i totes les donacions que es recaptin es destinaran a projectes de conservació de la natura d'entitats ambientals sense afany de lucre.El Vallès i el Barcelonès van ser els escenaris de les anteriors edicions de la cursa, que enguany s'estrena a Osona. En aquesta ocasió, amb sortida i arribada a Vic, i passarà per Manlleu, Tavèrnoles, el Parador de Sau, Vilanova de Sau i Sant Julià de Vilatorta.Tot i que l'Ultra Clean Marathon és un, una de les novetats de la cinquena edició és que els participants tindran l'opció de realitzar unaAmbdós recorreguts es poden fer en equips, de 2 a 12 persones, en modalitat de relleus.L'altra novetat és elde la cursa. Fins ara, sempre s'havia dut a terme al mes de juny, però aquest 2023 es desplaça al 18 de març per evitar, en la mesura del possible, la calor.En aquest sentit, els runners han de realitzar la prova fent plogging, és a dir, recollint i retirant residus que es vagin trobant pel recorregut.Cada equip de participants corre per una entitat ambiental que treballa per a la conservació de la natura a Catalunya, i, sense senyalitzacions que utilitzin plàstic, i no s'utilitzen productes amb envasos d'un sol ús als avituallaments.En la passada edició, van participar en la prova 23 equips que van retirari es van recaptarque s'han destinat a projectes de conservació de boscos, rius i el fons marí.